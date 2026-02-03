Capa Jornal Amazônia
Municípios se reúnem no TCM para debater educação pública no Pará

Entre os destaques do Fórum, está a presença de representantes de órgãos estratégicos da política educacional brasileira

O Liberal
fonte

O evento ocorrerá no Auditório Jarbas Passarinho, na sede do TCMPA, em Belém. (Divulgação)

Nesta quarta-feira (4) começa o “Fórum de Parcerias e Estratégias para a Educação 2026”, promovido  pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). A iniciativa reunirá gestores, técnicos e especialistas de várias instituições e regiões do Brasil para debater caminhos, desafios e soluções voltadas ao fortalecimento da educação pública municipal. O evento ocorrerá até quinta-feira (5), no Auditório Jarbas Passarinho, na sede do TCMPA, em Belém. 

A programação contempla palestras, painéis temáticos e rodadas de conversa, promovendo a troca de experiências entre municípios e instituições parceiras, com foco no planejamento para o período de 2025 a 2026.

Entre os destaques do Fórum, está a presença de representantes de órgãos estratégicos da política educacional brasileira, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com a presença da presidente, Fernanda Pacobahyba, que aborda projetos e estratégias para a melhoria da educação municipal, e o Ministério da Educação (MEC), com a participação do coordenador-geral de Alfabetização, João Paulo Mendes de Lima, que apresenta as diretrizes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Na ocasião, a presidente do FNDE receberá a medalha “Alacid Nunes”, do TCMPA.

O evento terá a abertura do presidente do TCMPA, conselheiro Lúcio Vale, e conta com a participação do conselheiro responsável pela 2a Controladoria, Cezar Colares, que destaca o papel do controle externo no acompanhamento das políticas educacionais e na indução de boas práticas de gestão, além de autoridades, gestores municipais, representantes de instituições parceiras e técnicos das áreas de educação e saúde.

Estarão presentes os municípios de Anapu, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Faro, Juruti, Moju, Óbidos, Pacajá, Palestina do Pará, Piçarra, Porto de Moz, Salinópolis, Santarém Novo, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, São João de Pirabas, Senador José Porfírio, Terra Santa e Vitória do Xingu.

Serviço
Fórum de Parcerias e Estratégias para a Educação 2026
04 e 05 de fevereiro (quarta e quinta-feira) 
A partir das 8h30
Auditório Jarbas Passarinho, na sede do TCMPA, rua Magno de Araújo, 474, Telégrafo, Belém.

