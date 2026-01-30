Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Listão da UFPA 2026: veja o nome dos aprovados no PS da Universidade Federal do Pará

Serão ofertadas no PS UFPA 2026 7.155 vagas em cursos presenciais de graduação da UFPA, acrescidas 194 vagas adicionais reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD)

O Liberal

O Listão dos aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2026 foi divulgado às 15h desta sexta-feira (30/1), com o retorno da tradicional leitura dos nomes dos aprovados pelas rádios, presencialmente no campus Guamá, e também com a disponibilização do resultado online. VEJA O LISTÃO AQUI no Oliberal.com.

Durante a coletiva de imprensa, concedida por Gilmar Pereira, reitor da Universidade Federal, foi lido o nome dos 3 primeiros lugares do PS 2025 da UFPA e, em seguida, o listão foi entregue às rádios presentes para a transmissão ao vivo do resultado. O Grupo Liberal faz transmissão pela Rádio Liberal FM (97.5), Rádio Liberal + e aqui no portal Oliberal.com. O público também pode acompanhar a cobertura do listão da UFPA por meio das redes sociais do Grupo Liberal.

Aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral da UFPA em 2026

  • 1º lugar geral: Camille Azevedo Vaz – Medicina (Belém)
  • 2º lugar geral: Kawa Menezez Correa
  • 3º lugar geral: Sofia Farias Cerceau – Medicina (Marabá)

VEJA MAIS

image Listão UFPA 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral
Resultado do Processo Seletivo 2026 da Universidade Federal do Pará pode ser consultado no site oficial da universidade

image Listão da UFPA 2026: bônus regional é mantido após vitória na Justiça
O reitor Gilmar Pereira da Silva confirmou a manutenção do fator de bonificação para candidatos locais durante coletiva nesta sexta-feira (30)

Polêmica durante o PS da UFPA 2026

Durante a coletiva que antecedeu a leitura do listão dos aprovados, Gilmar Pereira, reitor da UFPA, confirmou a manutenção do bônus regional para o Listão da UFPA 2026. O gestor anunciou que a instituição venceu as disputas judiciais que tentavam derrubar o fator de bonificação, assegurando o direito de candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da região.

A decisão era aguardada com ansiedade, pois processos movidos em diversas partes do Brasil buscavam anular o critério de acumulação criado pela universidade. Segundo o reitor, a pressão foi intensa, especialmente em relação ao curso de Medicina, que corria o risco de ser questionado no processo seletivo caso o bônus fosse retirado na última hora.

"Nós tivemos pressão da direção dos institutos, coordenação dos campi e dos estudantes. Resolvemos não divulgar antes porque, se tivéssemos dito, poderíamos ter perdido, pois as pessoas pressionavam muito na internet. Não há nenhum sentimento de sadismo nisso, mas um cuidado de fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível", explicou Gilmar.

Mais informações sobre o PS da UFPA 2026

Em 2026, o Processo Seletivo da UFPA registrou 59.642 candidatas(os) inscritas(os), que concorreram a 7.155 vagas, acrescidas de 194 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas entre os diversos campi da Instituição. Ao todo, a Universidade ofertou 177 cursos, tanto na capital quanto no interior do estado, reforçando o compromisso com a interiorização do ensino superior.

Paraenses são maioria entre os aprovados na UFPA 2026

Neste primeiro momento, o listão do Processo Seletivo 2026 convocou 6.915 candidatas e candidatos classificadas(os). Desse total, 6.717 são paraenses, o que corresponde a mais de 97% das(os) aprovadas(os), evidenciando o papel da UFPA como universidade do povo paraense e amazônico, comprometida com a formação da juventude local.

Não classificados no Vestibular 2026

Além das(os) classificadas(os) no listão, temos um total de 28.160 candidatas(os) não classificadas(os) neste primeiro momento, que passam a integrar a lista de espera e podem ser chamadas(os) nas próximas convocações, de acordo com a disponibilidade de vagas e os procedimentos previstos em edital.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vestibular 2026

ufpa 2026

listão da ufpa
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VESTIBULAR

Listão Uepa 2026: aprovados comemoram aprovação no Colégio Physics com colegas e professores

Calouros comemoraram as aprovações com amigos, familiares e professores

30.01.26 12h56

Novas moradias no Pará

Terra Alta e São Caetano de Odivelas recebem unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural

O ministro das Cidades, Jader Filho, entregou as chaves para 16 famílias nesta quinta-feira (29)

29.01.26 22h55

POLÍCIA

Jovem encontrada morta em córrego no Pará pode ter sofrido asfixia mecânica

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada morta em um córrego no município de São Domingos do Araguaia no último dia 22

29.01.26 21h10

ANIVERSÁRIO

Castanhal, a 'Cidade Modelo', celebra 94 anos com programação especial nesta quarta-feira

Uma cidade erguida pelo sotaque, pelo suor e pela esperança nordestina

28.01.26 6h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

Vestibular

Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

Quase 50 mil candidatos aguardam a lista de aprovados do segundo maior vestibular do Estado

30.01.26 8h52

VESTIBULAR

Listão Uepa 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral

A lista com os aprovados na Universidade do Estado do Pará é divulgada nessa sexta-feira (30)

30.01.26 9h11

VESTIBULAR

Listão da Uepa 2026: três primeiros lugares são mulheres; veja mais detalhes

Ao todo, o Prosel 2026 contabilizou 49.405 inscritos

30.01.26 9h18

VESTIBULAR

Listão da UFPA 2026: Fisioterapia, Psicologia e Ciência da Computação são os cursos mais concorridos

A lista da demanda final de candidatos por vaga/por oferta de curso foi divulgada nesta sexta-feira (23)

23.01.26 16h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda