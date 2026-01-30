Listão da UFPA 2026: veja o nome dos aprovados no PS da Universidade Federal do Pará

O Listão dos aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2026 foi divulgado às 15h desta sexta-feira (30/1), com o retorno da tradicional leitura dos nomes dos aprovados pelas rádios, presencialmente no campus Guamá, e também com a disponibilização do resultado online. VEJA O LISTÃO AQUI no Oliberal.com.

Durante a coletiva de imprensa, concedida por Gilmar Pereira, reitor da Universidade Federal, foi lido o nome dos 3 primeiros lugares do PS 2025 da UFPA e, em seguida, o listão foi entregue às rádios presentes para a transmissão ao vivo do resultado. O Grupo Liberal faz transmissão pela Rádio Liberal FM (97.5), Rádio Liberal + e aqui no portal Oliberal.com. O público também pode acompanhar a cobertura do listão da UFPA por meio das redes sociais do Grupo Liberal.

Aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral da UFPA em 2026

1º lugar geral: Camille Azevedo Vaz – Medicina (Belém)

2º lugar geral: Kawa Menezez Correa

3º lugar geral: Sofia Farias Cerceau – Medicina (Marabá)

Polêmica durante o PS da UFPA 2026

Durante a coletiva que antecedeu a leitura do listão dos aprovados, Gilmar Pereira, reitor da UFPA, confirmou a manutenção do bônus regional para o Listão da UFPA 2026. O gestor anunciou que a instituição venceu as disputas judiciais que tentavam derrubar o fator de bonificação, assegurando o direito de candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da região.

A decisão era aguardada com ansiedade, pois processos movidos em diversas partes do Brasil buscavam anular o critério de acumulação criado pela universidade. Segundo o reitor, a pressão foi intensa, especialmente em relação ao curso de Medicina, que corria o risco de ser questionado no processo seletivo caso o bônus fosse retirado na última hora.

"Nós tivemos pressão da direção dos institutos, coordenação dos campi e dos estudantes. Resolvemos não divulgar antes porque, se tivéssemos dito, poderíamos ter perdido, pois as pessoas pressionavam muito na internet. Não há nenhum sentimento de sadismo nisso, mas um cuidado de fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível", explicou Gilmar.

Mais informações sobre o PS da UFPA 2026

Em 2026, o Processo Seletivo da UFPA registrou 59.642 candidatas(os) inscritas(os), que concorreram a 7.155 vagas, acrescidas de 194 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas entre os diversos campi da Instituição. Ao todo, a Universidade ofertou 177 cursos, tanto na capital quanto no interior do estado, reforçando o compromisso com a interiorização do ensino superior.

Paraenses são maioria entre os aprovados na UFPA 2026

Neste primeiro momento, o listão do Processo Seletivo 2026 convocou 6.915 candidatas e candidatos classificadas(os). Desse total, 6.717 são paraenses, o que corresponde a mais de 97% das(os) aprovadas(os), evidenciando o papel da UFPA como universidade do povo paraense e amazônico, comprometida com a formação da juventude local.

Não classificados no Vestibular 2026

Além das(os) classificadas(os) no listão, temos um total de 28.160 candidatas(os) não classificadas(os) neste primeiro momento, que passam a integrar a lista de espera e podem ser chamadas(os) nas próximas convocações, de acordo com a disponibilidade de vagas e os procedimentos previstos em edital.