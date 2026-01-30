Listão da UFPA 2026: bônus regional é mantido após vitória na Justiça

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, confirmou na tarde desta sexta-feira (30) a manutenção do bônus regional para o Listão da UFPA 2026. Em coletiva de imprensa realizada às 14h30, o gestor anunciou que a instituição venceu as disputas judiciais que tentavam derrubar o fator de bonificação, assegurando o direito de candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da região.

A decisão era aguardada com ansiedade, pois processos movidos em diversas partes do Brasil buscavam anular o critério de acumulação criado pela universidade. Segundo o reitor, a pressão foi intensa, especialmente em relação ao curso de Medicina, que corria o risco de ser questionado no processo seletivo caso o bônus fosse retirado na última hora.

"Nós tivemos pressão da direção dos institutos, coordenação dos campi e dos estudantes. Resolvemos não divulgar antes porque, se tivéssemos dito, poderíamos ter perdido, pois as pessoas pressionavam muito na internet. Não há nenhum sentimento de sadismo nisso, mas um cuidado de fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível", explicou Gilmar Pereira da Silva.

O reitor destacou o trabalho de outros membros da comunidade acadêmica, cujo esforço foi classificado como "incansável" para garantir o resultado positivo. Gilmar comparou a situação da UFPA com outras instituições vizinhas que, por não possuírem mecanismos de proteção aos estudantes locais, registram casos de cursos de Medicina ocupados integralmente por alunos de fora do estado.

"Estou muito feliz e orgulhoso de termos conseguido pular mais um ano essa fogueira. Conhecemos universidades aqui do lado onde 100% dos estudantes de Medicina são de fora. Os estudantes de lá deveriam entrar contra as universidades deles e não contra a gente aqui em Belém, como estão fazendo", desabafou o reitor.

Com a resolução do impasse jurídico, a UFPA segue com a divulgação do listão prevista para as 15h desta sexta-feira. O processo garante o preenchimento de vagas por candidatos que dependem do fator regional para ingressar no ensino superior público no Pará.