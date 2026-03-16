Trairão, no Pará, tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal após fortes chuvas

O município de Trairão, no sudoeste do Pará, teve a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal após ser atingido por fortes chuvas. O reconhecimento foi publicado nesta segunda-feira (16) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, em portaria divulgada no Diário Oficial da União (DOU).

Ao todo, 13 cidades de cinco estados brasileiros tiveram a situação de emergência reconhecida em razão de diferentes desastres. Entre os municípios afetados por chuvas intensas estão Machado, Mendes Pimentel e São João do Paraíso, em Minas Gerais; Palestina do Pará, São Geraldo do Araguaia e Trairão, no Pará; Palmeirina, em Pernambuco; e Corrente e Riacho Frio, no Piauí. Já a cidade de Cabrobó, em Pernambuco, foi atingida por vendaval.

E ainda, os municípios de Cacimbinhas e Dois Riachos, em Alagoas, e Fartura do Piauí, no Piauí, obtiveram o reconhecimento federal de situação de emergência por causa de estiagem.

Agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.