Listão UFPA 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral

O listão de aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) para o ano de 2026 foi divulgado nesta sexta-feira (30), e traz os nomes dos candidatos que conquistaram o primeiro, segundo e terceiro lugar geral. O resultado estará disponível para consulta no site oficial listao.ufpa.br.

A UFPA também divulgou os nomes dos candidatos que conquistaram o primeiro, segundo e terceiro lugar geral no processo seletivo deste ano. Assim como ocorre tradicionalmente, as primeiras colocações foram ocupadas por estudantes aprovados no curso de Medicina, em diferentes campi da universidade no Pará.

Aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral da UFPA em 2026:

1º lugar geral: Camille Azevedo Vaz – Medicina (Belém)

2º lugar geral: Kaua Meneses Corrêa – Medicina (Belém)

3º lugar geral: Sofia Farias Cerceu – Medicina (Marabá)