O Liberal chevron right Pará chevron right

Vestibular 2026: calouros celebram aprovação na Uepa e na UFPA com festa no Colégio Equipe em Belém

Presente na festa, Camille Vaz conquistou a posição máxima na Universidade do Estado do Pará e Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Bruno Roberto (Especial para O Liberal) e Lívia Ximenes
fonte

Camille Vaz, 1º lugar geral da Uepa em 2026, foi aprovada em Medicina (Thiago Gomes / O Liberal)

O Colégio Equipe foi palco da festa de muitos vestibulandos que realizaram o sonho de serem aprovados na Universidade do Estado do Pará (Uepa) e na Universidade Federal do Pará (UFPA), nesta sexta-feira (30), no bairro da Batista Campos, em Belém. Uma das calouras presentes na festa foi Camille Vaz, aprovada em 1º lugar geral na Uepa e na UFPA, no Pará, além de ter conquistado a posição máxima na Universidade Federal do Amapá (Unifap). O listão da Uepa foi divulgado da manhã dessa sexta-feira (30).

VEJA MAIS

image Carreta Furacão se une aos calouros e celebra aprovação de estudantes no listão da Uepa 2026
Os calouros foram convidados a dar uma volta no "Trenzinho da Alegria"

image Uepa: 3º lugar de Medicina passou após 5ª tentativa e revela o que mudou para ser aprovada em 2026
Ana Vitória da Silva Nicodemos, de 21 anos, passou no vestibular após cinco tentativas.

image Listão da Uepa 2026: após 3 tentativas e fazendo cursinho online, calouro é aprovado em Letras
Caio optou por fazer cursinho on-line, conciliando os estudos com outras atividades e mantendo a disciplina necessária para enfrentar as provas.

“É o início de um sonho”, falou em entrevista para O Liberal. Camille contou que, antes de sair a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não acreditava na possível aprovação. “Eu tava muito, muito nervosa, com sentimento de que não fosse dar certo. Mas deu certo e é isso que importa”, disse.

Nutrição na UFPA

A ansiedade pela divulgação do listão deu lugar à comemoração para Ana Gabriele Araújo, de 17 anos, que agora integra a lista de aprovados da UFPA. A estudante garantiu uma vaga no curso de Nutrição e inicia, oficialmente, sua trajetória como caloura da universidade.

No dia da divulgação do resultado, Ana Gabriele estava em Barcarena, na casa do pai. Ao ver uma publicação da UFPA informando que o listão seria divulgado nesta sexta-feira (30), ela decidiu seguir para Belém para acompanhar o momento. A confirmação da aprovação chegou por meio da Rádio Liberal, que anunciou os nomes dos novos estudantes.

Segundo a caloura, a aprovação já era esperada, resultado da dedicação aos estudos e da preparação ao longo do último período. Ana Gabriele agradeceu o apoio da família, dos amigos e do Colégio Equipe, onde se preparou para alcançar a vaga na universidade federal.

1ª lugar em Direito na UFPA

A divulgação do listão do vestibular da UFPA trouxe um motivo especial de comemoração para Catarina Pereira Koenig, de 17 anos. A estudante garantiu o primeiro lugar no curso de Direito, no turno vespertino, um dos mais concorridos da instituição.

Catarina contou que o bom desempenho já era esperado após conferir a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas a colocação surpreendeu. “Quando eu vi a nota do Enem, já sabia que ia ficar bem colocada. Mas não imaginei que fosse ser em primeiro lugar. Eu ouvi meu nome no rádio. Então, eu comemorei, chorei e depois vi que era primeiro lugar”, relatou a caloura.

Segundo a estudante, o sonho de cursar Direito acompanha sua trajetória desde a infância. “Eu sempre quis direito desde pequenininha. Eu espero aprender muito. Direito é uma coisa bonita. Na medicina você salvou vidas de um jeito físico. No direito, você salva vidas de outra forma. Você garante a justiça para as pessoas. E eu quero poder exercer isso, poder saber que estou levando justiça para o mundo”, disse.

Empenho

image Elton Costa, diretor pedagógico do Colégio Equipe, celebra aprovações na Uepa em 2026 (Thiago Gomes / O Liberal)

O diretor pedagógico do Colégio Equipe, Elton Costa, contou que o dia de aprovação é satisfatório e mostra o resultado do empenho. “Ver a felicidade dos nossos alunos, pra gente, é a maior recompensa”, ressaltou. Elton destacou que a aprovação de Camille Vaz é resultado de trabalho sério, feito com apoio da família e humildade da aluna.

Aprovações Uepa 2026 - Colégio Equipe

.
