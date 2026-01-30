Uepa: 3º lugar de Medicina passou após 5ª tentativa e revela o que mudou para ser aprovada em 2026

A festa após a divulgação do listão Universidade do Estado do Pará (Uepa), nessa sexta-feira (30), continua com emoção. Ana Vitória da Silva Nicodemos, de 21 anos, foi aprovada em 3º lugar de Medicina em Belém após cinco tentativas. No ano anterior, a vestibulanda decidiu não fazer cursinho tradicional.

Ana Vitória diz que a persistência vem por ser cristã e deu “toda honra e glória a Deus”. Ao lado da família, ela celebra a conquista com alegria. Em meio à comemoração, a futura médica tomou banho de cheiro distribuído na Uepa.

“Eu sempre preferi a Uepa, por conta do currículo acadêmico e outras questões logísticas”, disse Ana Vitória. Ela contou que fazer cursos específicos foi o diferencial e a ajudou a se organizar melhor, praticar exercícios físicos e encaixar outras atividades na rotina. “Eu sou muito grata a toda a minha família, todos os meus amigos. E se eu tô aqui hoje é por conta deles e do Senhor”, afirmou.

Ana Vitória Nicodemos comemora a aprovação em Medicina ao lado da família (Igor Mota / O Liberal)

Ana Vitória também passou na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e se candidatou ao vestibular da Universidade Federal do Pará (UFPA), aguardando com expectativa o resultado. “Eu vou cursar na Uepa”, confirmou.

A mãe de Ana Vitória, a analista de crédito Sara Silva, disse que esse é um dia de muita alegria e gratidão. “Isso foi muito sonhado, muito esperado por nós. Todo ano que saía o listão e ela não conseguia, mesmo dilacerada por dentro, eu tentava dar forças”, contou. Sara falou que a filha foi honrada por Deus pelo esforço e resiliência

”Não importava o lugar onde ela fosse ficar colocada, eu queria só a vaga dela”, disse a mãe. Sara ainda deixou uma mensagem aos demais: “Eu desejo que todos não desistam dos seus sonhos. Os sonhos não envelhecem. A gente só tem que ter perseverança e fé, que um dia a gente realiza.” Sobre a UFPA, ela disse que está na expectativa e que quer ouvir o nome da filha entre os aprovados.