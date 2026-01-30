Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Listão da Uepa 2026: estudante surdo conquista o sonho de ser aprovado em Libras aos 38 anos

O jovem contou com exclusividade ao O Liberal que perdeu o avô há poucos dias de sua aprovação no vestibular

Victoria Rodrigues e Gabriel da Mota
fonte

Estudante Thiago Barreiros, de 38 anos. (Foto: Igor Mota)

O estudante Thiago Barreiros, de 38 anos, foi aprovado em Licenciatura em Libras no vestibular da Universidade Estadual do Pará (Uepa), divulgado na manhã desta sexta-feira (30). O jovem perdeu o avô há poucos dias e contou que acredita que o avô esteja orgulhoso de sua conquista.

"É a segunda vez que eu tento fazer o vestibular, eu quero ser professor no futuro e agora eu consegui passar. Eu estudei sempre em casa, não fiz cursinho, eu continuo estudando em casa e agora vou continuar o meu caminho na Uepa. Ser aprovado é muito emocionante, é um misto de sentimentos", comemorou o aprovado Thiago Barreiros.

Enquanto a intérprete de Libras da Uepa, Layla Costa, fazia a tradução, o jovem revelou ainda com exclusividade ao O Liberal que perdeu o avô alguns dias antes de sua aprovação. "Infelizmente, o meu avô faleceu há poucos dias e eu tô muito emocionado. Ele já era bem idoso, faleceu por motivos de doença e agora que eu consegui essa vitória, acredito que ele está orgulhoso", realçou o estudante Thiago.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

listão da uepa 2026
Pará
.
