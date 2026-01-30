'A Uepa sempre foi o meu maior objetivo', fala aprovada em Ciências Biológicas
Nessa sexta-feira (30), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga o listão de aprovados. Entre eles, está Luiza Faro, de 18 anos, aceita no curso de Ciências Biológicas. A vestibulanda finalizou o Ensino Médio em 2025 e passou o ano se dedicando aos estudos.
“A Uepa sempre foi o meu maior objetivo”, contou em entrevista para O Liberal. Luiza também revelou que está muito feliz e realizada. Ela contou que, mesmo que passe na Universidade Federal do Pará (UFPA), escolherá a Uepa.
