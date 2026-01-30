Listão da Uepa: primeiro lugar geral do vestibular 2026 tem 17 anos; saiba quem é

Ser aprovado no curso dos sonhos é a meta de muitos estudantes que saem do Ensino Médio e, para a estudante Camille Azevedo Vaz, não foi diferente: a jovem conquistou o primeiro lugar geral no vestibular da Universidade Estadual do Pará (Uepa) com a nota de 923.32, divulgado na manhã desta sexta-feira (30). Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a jovem contou como foi o seu período de preparação e como se sentiu com a realização de um sonho.

"A minha preparação foi muito intensa, eu vim direto do convênio, eu tive que conciliar a escola com o Enem, foi uma loucura, mas valeu muito a pena. A medicina é o meu sonho desde que eu entrei no Ensino Médio", revelou a estudante Camille Azevedo Vaz, de 17 anos.

VEJA MAIS

Para a mãe da caloura, a assistente de RH Jaqueline Azevedo, a aprovação da filha em primeiro lugar geral é motivo de muito orgulho. "Estou muito feliz, é muito gratificante, a gente não consegue nem descrever, é um sentimento que mexe muito. Estou me sentindo muito realizada, orgulhosa e grata a Deus por esse momento", descreveu.

"Como seria a primeira vez, a gente sabe que é um curso bem concorrido, a gente não esperava, mas depois que saiu a nota dela, a gente ficou naquela expectativa já aguardando. Mas assim, a realização mesmo é quando sai e vê o nome no listão que, agora sim, é real", finalizou Jaqueline.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)