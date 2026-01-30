Listão Uepa 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral
A lista com os aprovados na Universidade do Estado do Pará é divulgada nessa sexta-feira (30)
O listão de aprovados na Universidade do Estado do Pará (Uepa) é divulgado nessa sexta-feira (30), em Belém. Os nomes dos aprovados em primeiro, segundo e terceiro lugar geral já foram anunciados pelo reitor Clay Chagas. Os três vestibulandos são mulheres e estão aceitos no curso de Medicina.
Aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral da Uepa em 2026
- 1º lugar geral: Camille Azevedo Vaz, Medicina (Belém)
- 2º lugar geral: Sofia Farias Cerceau, Medicina (Marabá)
- 3º lugar geral: Ingrid Rebeca de Morais Soares, Medicina (Belém)
