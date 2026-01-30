Vestibular 2026: Saiba tudo sobre a divulgação do Listão da Uepa nesta sexta-feira (30)

Quase 50 mil candidatos aguardam com expectativa a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2026 da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que será anunciado nesta sexta-feira, 30, a partir das 9h. Para milhares de jovens e adultos em todo o Estado, o chamado “listão” representa mais do que a aprovação em um vestibular, é a chance concreta de iniciar uma trajetória de formação acadêmica e transformação de vida.

A lista de candidatos aprovados estará disponível no site oficial da instituição e também será veiculada por emissoras de rádio em Belém e em municípios do interior do Estado, que mantém a tradicional leitura dos nomes dos classificados. A transmissão do listão será realizada ao vivo, nesta sexta (30), pela Rádio Liberal FM, Liberal Mais e também pelo YouTube de O Liberal. A programação inclui, também, atrações culturais e o tradicional banho de cheiro, oferecido pela universidade.

Os candidatos concorrem a uma das 3.770 vagas ofertadas nos cursos de graduação da universidade, além de 98 vagas adicionais destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). O processo seletivo utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 como critério de classificação. Além do Prosel 2026, a Uepa também publica nesta sexta-feira os resultados dos Processos Seletivos para os cursos de Licenciatura em Letras-Libras, Licenciatura em Música e do Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas, cujas provas foram aplicadas pela própria instituição no final de 2025. Com esses cursos, a Uepa oferta um total de 4.252 vagas nas áreas de Educação, Saúde e Tecnologia, distribuídas em 23 campi localizados em 19 municípios paraenses.

O Processo Seletivo Específico para Licenciatura em Letras-Libras, com turmas em Belém, oferece vagas para pessoas surdas, pessoas com deficiência auditiva e ouvintes com conhecimento básico em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Já o curso de Licenciatura em Música terá novos estudantes nos campi de Belém, Santarém, Bragança e Marabá.

O Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas destina uma vaga para indígenas e uma vaga para quilombolas em cada um dos 104 cursos da universidade. As seleções são voltadas a candidatos que concluíram o Ensino Médio, mas que não realizaram o Enem no ano anterior, garantindo, assim, maior inclusão e acesso ao ensino superior público no Pará.

Programação cultural

Em Belém, a programação para a recepção dos novos calouros será realizada no espaço da reitoria, localizada na rua do Una, nº 156. No local, os calouros poderão comemorar com o banho de cheiro de boas-vindas, oferecido pela universidade, além da apresentação do Dj MeGusta e da Carreta Furacão.

Além de Belém, os campi da universidade em Santarém, Marabá, Cametá, Vigia e Ananindeua também terão divulgação do listão e estarão de portas abertas para a comemoração dos novos calouros da universidade.

Confira os cursos mais concorridos

Biomedicina (Belém): 69,52 candidatos por vaga

Fisioterapia (Belém): 65,90 candidatos por vaga

Medicina (Belém): 62,24 candidatos por vaga.

Veja como será a programação

Recepção dos calouros em Belém

Data: 30/1

Hora: a partir das 9h

Local: espaço da reitoria. Rua do Una, nº156.

Atrações: Dj MeGusta e Carreta Furacão. Os calouros também poderão comemorar com o famoso banho de cheiro de boas-vindas, oferecido pela Universidade.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades