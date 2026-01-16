Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informa que ainda não há uma data definida para a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2026, principal forma de ingresso na Instituição. Assim que o cronograma for finalizado, a data será amplamente divulgada pelos canais oficiais da Universidade. No ano passado, a UFPA fez essa divulgação no dia 27 de janeiro, 11 dias depois da divulgação do resultado do Enem. A expectativa, portanto, é que a divulgação ocorra até o final deste mês.

A UFPA explica que utiliza, como base para a seleção, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou aos candidatos, nesta sexta-feira (16), os resultados do Enem 2025. É importante destacar, no entanto, que a liberação das notas aos candidatos não ocorre de forma simultânea ao envio completo dos dados às instituições de Ensino Superior e que, somente após o recebimento integral das informações, a UFPA poderá iniciar o processamento necessário para a elaboração do resultado final.

Documentação

Esse trabalho envolve uma série de etapas previstas em edital, entre elas: divulgação preliminar das inscrições homologadas, período para recursos, análise e resultado dos recursos, homologação definitiva das inscrições e, por fim, o processamento dos dados para a geração do Listão de Aprovados. Para esta edição do Processo Seletivo, a UFPA oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação, além de 192 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência.

Enquanto aguardam a divulgação do resultado, as candidatas e os candidatos são orientados a organizar, previamente, a documentação exigida para a etapa de habilitação, que ocorre logo após a publicação do listão. A relação completa de documentos está disponível no Edital do Processo Seletivo. A Universidade reforça que todas as informações oficiais serão divulgadas por seus canais institucionais e recomenda que os candidatos acompanhem esses meios para obter dados seguros e atualizados sobre o andamento do processo.