Com mais de 2 mil vagas para graduação, veja quando será divulgado o listão da Ufopa

O acesso à Ufopa se dá pelo Exame Nacional do Ensino Médio, por meio de processo seletivo próprio

O Liberal
fonte

Campus da Ufopa (Foto: Reprodução | Ufopa)

Os aprovados da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) poderão conferir o listão no dia 22 de janeiro. A divulgação será feita de forma virtual, no site do Processo Seletivo Regular (PSR) Unificado 2026, e também presencialmente, com um mural nos campi. O PSR 2026 oferece 2.014 vagas em 59 cursos de graduação, distribuídos entre a sede em Santarém e os campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis.

No mesmo dia, serão divulgados editais de habilitação de candidatos aprovados, procedimentos de heteroidentificação para candidatos autodeclarados pretos e pardos e orientações para chamadas posteriores. O prazo para inscrição no PSR encerra-se dia nesta sexta-feira (16), conforme já divulgado anteriormente pela universidade.

A Ufopa reservará, neste processo seletivo, no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de vagas de cada município/curso para o sistema de ingresso por cotas sociais. No PSR 2026, a oferta de vagas foi ampliada com a criação de 14 novos cursos. 

O acesso à Ufopa se dá pelo Exame Nacional do Ensino Médio, e a seleção será feita utilizando a maior nota obtida pelo candidato em uma das edições do Enem entre 2022 e 2025.

Confira os novos cursos

  • Sede – Santarém: Letras Português, Letras Inglês, Letras Libras, Inteligência Artificial, Jornalismo e Turismo;
  • Campus Monte Alegre: Matemática e Ciências Biológicas;
  • Campus Óbidos: Direito;
  • Campus Juruti: Engenharia Florestal;
  • Campus Oriximiná: Inteligência Artificial
  • Campus Alenquer: Ciências Contábeis
  • Campus Itaituba: Engenharia de Produção e Matemática.
Palavras-chave

listão da ufopa

vestibular

resultado do listão
Pará
.
