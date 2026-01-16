Com mais de 2 mil vagas para graduação, veja quando será divulgado o listão da Ufopa

Os aprovados da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) poderão conferir o listão no dia 22 de janeiro. A divulgação será feita de forma virtual, no site do Processo Seletivo Regular (PSR) Unificado 2026, e também presencialmente, com um mural nos campi. O PSR 2026 oferece 2.014 vagas em 59 cursos de graduação, distribuídos entre a sede em Santarém e os campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis.

No mesmo dia, serão divulgados editais de habilitação de candidatos aprovados, procedimentos de heteroidentificação para candidatos autodeclarados pretos e pardos e orientações para chamadas posteriores. O prazo para inscrição no PSR encerra-se dia nesta sexta-feira (16), conforme já divulgado anteriormente pela universidade.

A Ufopa reservará, neste processo seletivo, no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de vagas de cada município/curso para o sistema de ingresso por cotas sociais. No PSR 2026, a oferta de vagas foi ampliada com a criação de 14 novos cursos.

O acesso à Ufopa se dá pelo Exame Nacional do Ensino Médio, e a seleção será feita utilizando a maior nota obtida pelo candidato em uma das edições do Enem entre 2022 e 2025.

Confira os novos cursos

Sede – Santarém: Letras Português, Letras Inglês, Letras Libras, Inteligência Artificial, Jornalismo e Turismo;

Campus Monte Alegre: Matemática e Ciências Biológicas;

Campus Óbidos: Direito;

Campus Juruti: Engenharia Florestal;

Campus Oriximiná: Inteligência Artificial

Campus Alenquer: Ciências Contábeis

Campus Itaituba: Engenharia de Produção e Matemática.