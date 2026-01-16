Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Com a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, nesta sexta-feira (16), universidades e institutos federais iniciam o calendário de publicação dos resultados de seus processos seletivos. Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou à reportagem do Grupo Liberal que ainda não há uma data definida para a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2026, principal forma de ingresso na Instituição. Assim que o cronograma for finalizado, a data será amplamente divulgada pelos canais oficiais da Universidade. No ano passado, a UFPA fez essa divulgação no dia 27 de janeiro, 11 dias depois da divulgação do resultado do Enem. A expectativa, portanto, é que a divulgação ocorra até o final deste mês.

A UFPA explica que utiliza, como base para a seleção, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou aos candidatos, nesta sexta-feira (16), os resultados do Enem 2025. É importante destacar, no entanto, que a liberação das notas aos candidatos não ocorre de forma simultânea ao envio completo dos dados às instituições de Ensino Superior e que, somente após o recebimento integral das informações, a UFPA poderá iniciar o processamento necessário para a elaboração do resultado final.

Uepa

O listão de aprovados da Universidade Estadual do Pará (Uepa) deve ser divulgado no dia 30 de janeiro, conforme informado pela instituição nesta sexta-feira (16). A lista dos aprovados será divulgada na sede, com a apresentação geral dos dados pelo reitor da Uepa, Clay Chagas, juntamente com a vice-reitora, Ilma Pastana, e a pró-reitora de graduação, Acylena Coelho, além da equipe da Diretoria de Acesso e Avaliação, responsável pelo certame. A lista também será disponibilizada no site da Uepa e nos campi do interior do Pará.

A Uepa oferece 4.295 vagas em 105 cursos localizados em Belém e em outros 19 municípios paraenses. Para organizar a classificação, a universidade utiliza os dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) recebidos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), considerando município, curso, turno e grupo de vagas.

Ufra

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou que os aprovados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 poderão conferir o resultado online no próximo dia 29 de janeiro. A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio da UFRA (Prosel) e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero (PSE Trans).

No Sisu, são oferecidas 1.145 vagas, com inscrições entre os dias 19 e 23 de janeiro. O Prosel terá edital em fevereiro, logo após o encerramento das chamadas da lista de espera do Sisu. Já o PSE Trans possui 47 vagas, com inscrições abertas até 09 de fevereiro e resultado previsto para 25 de fevereiro, divulgado de forma online

Ufopa

Os aprovados da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) poderão conferir o listão no dia 22 de janeiro. A divulgação será feita de forma virtual, no site do Processo Seletivo Regular (PSR) Unificado 2026, e também presencialmente, com um mural nos campi. O PSR 2026 oferece 2.014 vagas em 59 cursos de graduação, distribuídos entre a sede em Santarém e os campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis.

No mesmo dia, serão divulgados editais de habilitação de candidatos aprovados, procedimentos de heteroidentificação para candidatos autodeclarados pretos e pardos e orientações para chamadas posteriores. O prazo para inscrição no PSR encerra-se dia nesta sexta-feira (16), conforme já divulgado anteriormente pela universidade.

Unifesspa

Os candidatos à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) poderão conferir o resultado do processo seletivo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2026) no dia 29 de janeiro. A instituição não possui vestibular próprio, e todas as vagas são destinadas por meio do Enem. A Unifesspa disponibilizou 1.345 vagas em 40 cursos de graduação, distribuídos entre os seus campi. Os aprovados poderão acessar os resultados de forma online, conforme o calendário oficial do Sisu 2026.

Podem concorrer às vagas do Sisu 2026 da Unifesspa os candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023, 2024 ou 2025, sendo considerado, para fins de classificação, a edição do Enem que resultar na melhor média ponderada, de acordo com os critérios estabelecidos para cada curso. É obrigatório que o candidato tenha concluído o ensino médio ou apresente documentação oficial equivalente no momento da habilitação institucional.

IFPA

O Instituto Federal do Pará (IFPA) divulgará o resultado da 1ª Chamada do Processo Seletivo 2026 no dia 5 de fevereiro, de forma digital, nos sites do IFPA e da Fundação Cefetminas. O processo oferece 1.650 vagas em 44 cursos de graduação, distribuídos nos campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí.

Antes da divulgação, será feito o rankeamento dos candidatos, o procedimento de heteroidentificação de cotistas e a preparação do resultado final. A seleção será realizada com base nas notas obtidas em cada área de conhecimento e na redação, avaliadas na mesma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025.