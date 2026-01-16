Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

Gabriel Pires
fonte

Comemoração de calouro da UFPA (FotoIgor Mota | O Liberal)

Com a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, nesta sexta-feira (16), universidades e institutos federais iniciam o calendário de publicação dos resultados de seus processos seletivos. Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou à reportagem do Grupo Liberal que ainda não há uma data definida para a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2026, principal forma de ingresso na Instituição. Assim que o cronograma for finalizado, a data será amplamente divulgada pelos canais oficiais da Universidade. No ano passado, a UFPA fez essa divulgação no dia 27 de janeiro, 11 dias depois da divulgação do resultado do Enem. A expectativa, portanto, é que a divulgação ocorra até o final deste mês.

A UFPA explica que utiliza, como base para a seleção, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou aos candidatos, nesta sexta-feira (16), os resultados do Enem 2025. É importante destacar, no entanto, que a liberação das notas aos candidatos não ocorre de forma simultânea ao envio completo dos dados às instituições de Ensino Superior e que, somente após o recebimento integral das informações, a UFPA poderá iniciar o processamento necessário para a elaboração do resultado final.

Uepa

O listão de aprovados da Universidade Estadual do Pará (Uepa) deve ser divulgado no dia 30 de janeiro, conforme informado pela instituição nesta sexta-feira (16). A lista dos aprovados será divulgada na sede, com a apresentação geral dos dados pelo reitor da Uepa, Clay Chagas, juntamente com a vice-reitora, Ilma Pastana, e a pró-reitora de graduação, Acylena Coelho, além da equipe da Diretoria de Acesso e Avaliação, responsável pelo certame. A lista também será disponibilizada no site da Uepa e nos campi do interior do Pará.

A Uepa oferece 4.295 vagas em 105 cursos localizados em Belém e em outros 19 municípios paraenses. Para organizar a classificação, a universidade utiliza os dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) recebidos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), considerando município, curso, turno e grupo de vagas.

Ufra

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou que os aprovados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 poderão conferir o resultado online no próximo dia 29 de janeiro. A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio da UFRA (Prosel) e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero (PSE Trans).

No Sisu, são oferecidas 1.145 vagas, com inscrições entre os dias 19 e 23 de janeiro. O Prosel terá edital em fevereiro, logo após o encerramento das chamadas da lista de espera do Sisu. Já o PSE Trans possui 47 vagas, com inscrições abertas até 09 de fevereiro e resultado previsto para 25 de fevereiro, divulgado de forma online

Ufopa

Os aprovados da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) poderão conferir o listão no dia 22 de janeiro. A divulgação será feita de forma virtual, no site do Processo Seletivo Regular (PSR) Unificado 2026, e também presencialmente, com um mural nos campi. O PSR 2026 oferece 2.014 vagas em 59 cursos de graduação, distribuídos entre a sede em Santarém e os campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis.

No mesmo dia, serão divulgados editais de habilitação de candidatos aprovados, procedimentos de heteroidentificação para candidatos autodeclarados pretos e pardos e orientações para chamadas posteriores. O prazo para inscrição no PSR encerra-se dia nesta sexta-feira (16), conforme já divulgado anteriormente pela universidade.

Unifesspa

Os candidatos à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) poderão conferir o resultado do processo seletivo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2026) no dia 29 de janeiro. A instituição não possui vestibular próprio, e todas as vagas são destinadas por meio do Enem. A Unifesspa disponibilizou 1.345 vagas em 40 cursos de graduação, distribuídos entre os seus campi. Os aprovados poderão acessar os resultados de forma online, conforme o calendário oficial do Sisu 2026.

Podem concorrer às vagas do Sisu 2026 da Unifesspa os candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023, 2024 ou 2025, sendo considerado, para fins de classificação, a edição do Enem que resultar na melhor média ponderada, de acordo com os critérios estabelecidos para cada curso. É obrigatório que o candidato tenha concluído o ensino médio ou apresente documentação oficial equivalente no momento da habilitação institucional.

IFPA

O Instituto Federal do Pará (IFPA) divulgará o resultado da 1ª Chamada do Processo Seletivo 2026 no dia 5 de fevereiro, de forma digital, nos sites do IFPA e da Fundação Cefetminas. O processo oferece 1.650 vagas em 44 cursos de graduação, distribuídos nos campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí.

Antes da divulgação, será feito o rankeamento dos candidatos, o procedimento de heteroidentificação de cotistas e a preparação do resultado final. A seleção será realizada com base nas notas obtidas em cada área de conhecimento e na redação, avaliadas na mesma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

listão

listão das universidades

pará
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

Histórias de Belém

Praça da República foi um cemitério? Entenda a história de um dos maiores cartões-postais de Belém

No aniversário de 410 anos de Belém, conheça a verdadeira história da Praça da República. Lenda conta que ali teria funcionado como um antigo cemitério, mas não é bem assim

12.01.26 18h29

Turismo

Cruzeiro transatlântico chega a Belém nesta segunda (12) e abre sequência de visitas em janeiro

A temporada de cruzeiros teve início em outubro de 2025 e segue até abril de 2026

12.01.26 12h24

MAIS LIDAS EM BELÉM

Fogo

Incêndio no edifício Banna: fogo em apartamento no bairro de Nazaré provoca pânico em moradores

Caso aconteceu na noite de domingo (11); morador saiu pelo lado de fora do prédio para escapar das chamas

11.01.26 21h51

BELÉM

Idoso de 93 anos anda por parapeito do 8º andar para fugir de incêndio em Belém

Um apartamento no edifício Banna, no bairro Nazaré, pegou fogo nesse domingo (11)

12.01.26 8h21

saúde pet

Belém amplia rede de saúde animal com Clínica de Triagem e Hospital Veterinário

Unidade gratuita vai classificar atendimentos e funcionar integrada ao Hospital Veterinário Municipal

13.01.26 20h15

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende pacote de projetos enviado por Igor Normando para a Câmara Municipal de Belém

A decisão liminar foi proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital e interrompe, temporariamente, a tramitação das matérias

12.01.26 18h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda