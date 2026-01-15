Caminhonete capota na rodovia Transamazônica entre Medicilândia e Uruará

Uma caminhonete capotou na tarde da última terça-feira (13/01) na rodovia Transamazônica (BR-230), no Km 115, em um trecho que liga os municípios de Medicilândia e Uruará, na região Sudoeste do Pará. O acidente ocorreu quando a caminhonete da marca Toyota Hilux tentou realizar uma ultrapassagem a um caminhão e o perdeu o controle da direção, provocando o capotamento do veículo às margens da rodovia.

Apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais ao veículo, não haviam informações sobre o estado de saúde do condutor. Equipes de apoio foram acionadas para atender a ocorrência.

As causas do capotamento ainda serão apuradas. O trecho da BR-230 é conhecido na região por exigir atenção redobrada dos motoristas, principalmente devido ao intenso fluxo de veículos pesados e às condições da pista.