Polícia

Caminhonete capota na rodovia Transamazônica entre Medicilândia e Uruará

Acidente teria sido provocado por ultrapassagem malsucedida de caminhonete Hilux a um caminhão no km 115 da BR-230

Caminhonete capotou na rodovia Transamazônica na última terça-feira (15), após tentativa de ultrapassagem em trecho perigoso. (Reprodução redes sociais)

Uma caminhonete capotou na tarde da última terça-feira (13/01) na rodovia Transamazônica (BR-230), no Km 115, em um trecho que liga os municípios de Medicilândia e Uruará, na região Sudoeste do Pará. O acidente ocorreu quando a caminhonete da marca Toyota Hilux tentou realizar uma ultrapassagem a um caminhão e o perdeu o controle da direção, provocando o capotamento do veículo às margens da rodovia.

Apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais ao veículo, não haviam informações sobre o estado de saúde do condutor. Equipes de apoio foram acionadas para atender a ocorrência.

As causas do capotamento ainda serão apuradas. O trecho da BR-230 é conhecido na região por exigir atenção redobrada dos motoristas, principalmente devido ao intenso fluxo de veículos pesados e às condições da pista.

Palavras-chave

acidente de trânsito

capotamento de caminhonete

BR-230

transamazônica

pará
Polícia
