Concurso público da Sefa-PA abre inscrições com salários de até R$ 16 mil; veja como se inscrever

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) começam nesta terça-feira (13/1). O certame oferece 286 vagas para provimento imediato, além de cadastro de reserva, com oportunidades para cargos das carreiras tributária e administrativa, com atuação em diferentes regiões do estado.

A seleção é organizada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e tem como objetivo reforçar a administração fazendária estadual. Os salários iniciais podem ultrapassar R$ 16 mil, a depender do cargo e da carreira.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fadesp, a partir das 9h desta terça-feira (13), e seguem abertas até as 17h do dia 13 de fevereiro.

Inscrições e taxas

As taxas de inscrição são:

R$ 104,19 para os cargos da área meio

R$ 114,19 para os cargos da área fim

Estão isentos do pagamento da taxa candidatos inscritos no CadÚnico, pessoas com deficiência (PcD) e mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, desde que comprovem situação de vulnerabilidade econômica ou insuficiência de recursos, conforme previsto no edital.

Cargos e vagas ofertadas

Na área finalística, voltada às carreiras tributárias estaduais, o concurso oferece 150 vagas, sendo:

50 vagas para Auditor Fiscal de Receitas Estaduais (AFRE);

100 vagas para Fiscal de Receitas Estaduais (FRE).

Além das vagas imediatas, também haverá vagas para cadastro de reserva nessa área.

Já a área meio, que contempla carreiras da Administração Fazendária e da Administração Financeira, oferece 136 vagas imediatas, além de 206 vagas para cadastro de reserva, totalizando oportunidades para profissionais de diversas especialidades.

Locais de prova e cronograma

As provas serão aplicadas nos municípios de:

Altamira

Belém

Itaituba

Marabá

Redenção

Santarém

Para os cargos de Auditor Fiscal e Fiscal de Receitas Estaduais, as provas estão previstas para os dias 22 e 29 de março de 2026. Já os candidatos ao cargo de Analista devem realizar os exames no dia 29 de março de 2026.

Etapas do concurso

O concurso público será composto por provas objetivas, de avaliação de conhecimentos, e avaliações complementares para candidatos às vagas reservadas, incluindo:

Avaliação biopsicossocial (PcD);

Heteroidentificação;

Verificação documental, conforme edital.

A Fadesp será responsável pelo planejamento, organização, execução das etapas, processamento dos resultados e homologação final do certame. As informações completas sobre cargos, requisitos e conteúdos programáticos estão disponíveis no edital do concurso da Sefa-PA.

CONFIRA O EDITAL DO CONCURSO DA SEFA-PA