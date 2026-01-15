Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sistema Deter do Inpe aponta redução de 44% nos alertas de desmatamento no Estado do Pará

Já o Sistema de Monitoramento Anual da Supressão de Vegetação Nativa (Prodes) mostrou redução de áreas desmatadas em quase todos os biomas brasileiros

O Liberal
fonte

Inpe apontou redução no segundo semestre de 2025 desmatamento no Estado do Pará. (Pedro Guerreiro/Agência Pará)

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontou redução em desmatamentos em dois sistemas de acompanhamento da devastação ambiental no Brasil. Dados do sistema de Monitoramento Anual da Supressão de Vegetação Nativa (Prodes), no ano de 2024, apontaram redução de desflorestamento em quase todos os biomas brasileiros com oscilações entre 5,27% até 37,89%. A  Amazônia foi o bioma com a segunda maior redução de 28,09%. Outro sistema do Inpe, de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), responsável pelos alertas de desmatamento mais atuais, também mostrou redução de desmatamento na Amazônia de 36% referente ao segundo semestre de 2025.

De acordo com os dados do Deter, o Estado do Pará teve uma redução de 44% nos alertas de desmatamento no acumulado de agosto a dezembro de 2025. Os alertas caíram de 784 km² para 438 km² na comparação entre o mesmo intervalo do ano de 2024. Esse é o menor valor da série histórica para o segundo semestre desde 2019. Na Amazônia Legal, o comportamento foi semelhante. Entre agosto e dezembro de 2025, o acumulado de alertas de desmatamento totalizou 1.191 km², o que representa uma redução de aproximadamente 36% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 1.869 km².

Apesar de apontarem analisarem o mesmo problema, os sistemas do Inpe são complementares. O Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real) foi desenvolvido para monitorar e alertar sobre alterações na cobertura vegetal em biomas brasileiros.

Enquanto o sistema Prodes (Monitoramento Anual da Supressão de Vegetação Nativa) fornece taxas anuais precisas, o Deter é focado na agilidade, servindo como um sistema de alerta rápido para apoiar órgãos de fiscalização, como o Ibama, no combate imediato ao crime ambiental. 

A consolidação dos dados do Prodes serve para a análise de tendências de médio e longo prazo do desmatamento no Brasil, de forma complementar aos resultados antecipados. As informações dão subsídio à construção e implementação de políticas públicas ambientais.

PARÁ - O Deter apontou que entre agosto e dezembro de 2025, alguns municípios paraenses conseguiram reduzir os alertas em 54%, passando de 454 km² para 208 km², uma diminuição absoluta de 246 km². Entre os destaques estão Altamira, que reduziu os alertas de 58 km² para 12 km² (-79%); Uruará, de 52 km² para 12 km² (-77%); Itaituba, de 47 km² para 12 km² (-75%); Portel, de 55 km² para 22 km² (-59%); e Pacajá, que caiu de 42 km² para 16 km² (-62%).

PRODES - A comparação dos dados do Prodes, entre 2023 e 2024, demonstraram uma redução da supressão de vegetação natural na maioria dos biomas monitorados. Houve redução do desmatamento por ordem na Mata Atlântica (37,89%), Amazônia (28,09%), Cerrado (25,76%), Pampa (20,08%) e em área não florestal na Amazônia (5,27%). De todos os biomas brasileiros, apenas foi apresentaram aumento de áreas com supressão de vegetação que foram Caatinga (9,93%) e Pantanal (16,5%).

SUPRESSÃO - De acordo com nota técnica divulgada pelo Inpe, somente é considerada supressão a remoção da cobertura da vegetação nativa, independentemente das características da vegetação e da futura utilização da área. As análises são feitas a partir de imagens de satélites das áreas com supressão, identificadas automaticamente e classificadas a partir dos índices de vegetação. Depois passam por interpretação visual.

Em entrevista à Agência Brasil, a vice-coordenadora do Programa do Inpe BiomasBR, Silvana Amaral, avaliou que a queda no desmatamento na maioria dos biomas brasileiros entre 2023 e 2024 corrobora a efetividade e a importância de políticas públicas de comando e controle, bem como de mecanismos regulatórios como acordos e termos de conduta firmados entre sociedade civil e setores de comércio e exportação de produtos agropecuários.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

desmatamento no pará

redução do desmatamento

pará

Amazônia
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DESMATAMENTO

Sistema Deter do Inpe aponta redução de 44% nos alertas de desmatamento no Estado do Pará

Já o Sistema de Monitoramento Anual da Supressão de Vegetação Nativa (Prodes) mostrou redução de áreas desmatadas em quase todos os biomas brasileiros

15.01.26 17h00

POLÍCIA

Caminhonete capota na rodovia Transamazônica entre Medicilândia e Uruará

Acidente teria sido provocado por ultrapassagem malsucedida de caminhonete Hilux a um caminhão no km 115 da BR-230

15.01.26 16h21

CNH RENOVADA

Mais de 6 mil motoristas do Pará tiveram CNH renovada automaticamente de forma gratuita

Economia total dos motoristas paraenses chegou a R$ 4,26 milhões entre a população

15.01.26 15h16

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM PARÁ

LUTO

Governador Helder decreta luto oficial de três dias pela morte da irmã Henriqueta

"Uma das maiores referências na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em nosso Estado", disse o governador

11.01.26 8h53

TRAGÉDIA

Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230

O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

10.01.26 22h25

OPORTUNIDADES

Concurso público da Sefa-PA abre inscrições com salários de até R$ 16 mil; veja como se inscrever

Certame oferta 286 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos das áreas tributária e administrativa em todo o Pará

13.01.26 22h20

TRASLADO

Governo do Pará presta apoio no traslado do corpo da irmã Henriqueta até Belém e, depois, até Soure

O traslado será feito por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup)

11.01.26 13h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda