Grupo Liberal mobiliza cobertura multiplataforma para divulgação do listão da Uepa 2026

Quase 50 mil candidatos aguardam com expectativa a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2026 da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que será anunciado nesta sexta-feira, 30, a partir das 9h. Para milhares de jovens e adultos em todo o Estado, o chamado “listão” representa mais do que a aprovação em um vestibular, é a chance concreta de iniciar uma trajetória de formação acadêmica e transformação de vida.

Tradicional na cobertura do vestibular da Uepa, o Grupo Liberal prepara uma operação especial para acompanhar a leitura dos aprovados diretamente do campus da universidade, no bairro do Telégrafo, em Belém. A transmissão será realizada ao vivo pela Rádio Liberal FM, Liberal Mais e também pelo YouTube da Liberal Mais, garantindo que o público acompanhe o resultado em diferentes plataformas.

De acordo com Edmilson Mota, gerente de programação do Grupo Liberal, toda a estrutura já está montada para garantir agilidade e informação em tempo real. “A gente já fez toda a primeira correria, está tudo pronto. Vamos transmitir não só pela Liberal FM, mas também pela Liberal Mais e pelo nosso canal no YouTube”, explicou.

As equipes chegam à Uepa por volta das 8h da manhã, uma hora antes do início oficial da leitura do listão, marcada para as 9h. A cobertura contará com os locutores Marquinho Pinheiro, Caco Barros e Alcir Cruz, que se revezarão na divulgação dos nomes dos aprovados, além de repórteres espalhados pelo campus para registrar a movimentação e a emoção dos candidatos e familiares.

Segundo Edmilson Mota, a leitura do listão da Uepa costuma durar entre duas horas e meia e três horas. “Primeiro, o reitor anuncia os primeiros colocados e, em seguida, os envelopes são distribuídos para as rádios. Cada emissora tem sua mesa e sua organização. A gente faz a produção, abre os envelopes e repassa rapidamente os nomes para os locutores”, detalhou.

Na Liberal, a divulgação prioriza os cursos mais concorridos, como Medicina, Direito, Psicologia, Nutrição e Biomedicina, atendendo à ansiedade do público. “Esses cursos são os mais esperados. A gente já coloca isso na cabeça, Medicina vem logo no início, então damos prioridade. Depois seguimos com os demais cursos”, afirmou o gerente de programação.

A presença das rádios na divulgação do vestibular é uma tradição que já ultrapassa três décadas no Pará. “Isso é algo muito nosso, daqui. São mais de 30 anos de cobertura e os ouvintes já ficam esperando. Antes mesmo da gente chegar lá, já começam as mensagens, ‘vê meu nome’, ‘confere pra mim’. É uma ansiedade geral”, contou Edmilson.

Após o encerramento da leitura, por volta de 11h30 ou meio-dia, as equipes seguem para a cobertura externa, com reportagens nas ruas e registros da comemoração dos calouros, incluindo a tradicional festa com familiares e amigos. “A gente vai para a rua, ouvir os aprovados, sentir o clima e mostrar como está a movimentação. É um momento de muita emoção”, reforça.