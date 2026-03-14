Jesus prioriza a pessoa humana em homilia sobre o 4º Domingo da Quaresma

Neste 4º Domingo da Quaresma, no dia 15 de março de 2026, o Evangelho de João 9, que apresenta o cego de nascença, norteia a homilia que traz a referência na cura da cegueira espiritual e no convite para ser "filho da luz". Jesus, ao curar o cego, revela-se como a luz do mundo, superando preconceitos e a indiferença.

O padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco e celebrante da Santa Missa no Grupo Liberal, mostra como é necessário refletir sobre o tema, além de apresentar um contraponto sobre a mensagem: “Imagino o deficiente que de repente adquiriu a visão e começou a enxergar toda a realidade. Que explosão de maravilha! Ao mesmo tempo vejo a hostilidade por parte dos fariseus porque tudo isso aconteceu em um sábado, isto é, quando era proibido qualquer serviço”.

A história questiona os fiéis a respeito de suas convicções pessoais, confrontando-os com o preconceito, a intolerância e a dificuldade de tratar o outro com compaixão.

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“Vemos de um lado a ação de Jesus que dá vida ao ser humano, e do outro, os fariseus, fiéis religiosos, que observam ao pé da letra as leis. Portanto, constatamos que Jesus prioriza a pessoa e os fariseus priorizam as leis”, pontua o padre Claudio Pighin, que destaca em sua fala que, se eventualmente esse fariseu perdesse a visão acidentalmente em um sábado, será que ele não iria procurar a cura?

‘A Cura do Cego de Nascença’ mostra o caminho de fé construído pelo homem, que ao se curar apresenta uma evolução espiritual, reconhecendo Jesus progressivamente, enquanto os fariseus, mesmo enxergando, permanecem cegos por sua arrogância.

“O que é importante nesta narração de São João não é tanto mostrar ou ressaltar esse milagre em si, mas mostrar como este cego chega à profissão de fé em Jesus. Com isto já começa a alimentar em nós um certo interesse em saber como podemos chegar a fazer essa profissão de fé”, explica.

A dimensão espiritual deste milagre apresenta uma carga simbólica que confronta a crença, e a fragilidade física é apresentada como um cenário para a revelação da misericórdia, reforçando que, embora não seja a causa do sofrimento, Deus atua na transformação da realidade humana.

O sacerdote propõe uma reflexão: “Por que Jesus quis sarar um cego de nascença? Ele quis mostrar que todos nós, de certa maneira, somos cegos porque sabemos enxergar no mundo aquilo que é material, mas não temos os olhos da fé. São estes olhos da fé que nos ajudam a descobrir um outro mundo, além daquilo que vemos com os olhos do corpo: o mundo do Evangelho, de Deus e da vida eterna, um mundo que não termina nem com o fim deste mundo”.

O padre Claudio Pighin celebra no Grupo Liberal aos domingos a Santa Missa, no bairro do Marco, em Belém. A celebração ocorre no hall de entrada da sede.