Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

O que é a Quaresma? Saiba mais sobre a tradição cristã e as práticas adotadas no período

Durante cerca de 40 dias, cristãos, especialmente católicos, fazem orações, jejuns e atos de caridade

Lívia Ximenes
fonte

A Quaresma é um período cristão dedicado a jejuns e orações (Freepik)

Anualmente, após o Carnaval, o calendário cristão marca o início da Quaresma. Em 2026, o período começa em 18 de fevereiro, com a Quarta-feira de Cinzas, e dura até o dia 2 de abril, na Quinta-feira Santa. A tradição, adotada principalmente por católicos, é marcada por orações, jejuns e atos de caridade.

VEJA MAIS

image Missa na Catedral Metropolitana marca a Quarta-feira de Cinzas em Belém
Celebrações nesta Quarta-Feira de Cinzas marcam início do período de 40 dias de preparação para a Páscoa

image Quarta-feira de Cinzas: veja a programação das missas nas paróquias de Belém
As missas terão o tradicional rito de imposição das Cinzas

image Carnaval com Cristo reúne fiéis em quatro cidades da Grande Belém para preparação da Quaresma
Entre os destaques da programação está a presença do arcebispo metropolitano de Belém, dom Julio Endi Akamine

O que é a Quaresma?

A Quaresma é um período, com cerca de 40 dias, na qual os cristãos adotam práticas mais intensas de orações, jejuns e caridade. A tradição faz referência ao tempo que Jesus Cristo, conforme a Bíblia, esteve no deserto. O chamado aos fiéis é para agir como o Filho de Deus, tendo mais clareza e consciência sobre as ações tomadas.

É obrigatório participar da Quaresma?

Não, a Quaresma não é obrigatória. Os cristãos devem participar do período de maneira livre e espontânea.

A Quaresma é apenas para católicos?

Não, a Quaresma pode ser praticada por qualquer pessoa que professa a fé cristã. Entretanto, a prática é mais comum entre os católicos do que em meio aos protestantes.

Quando começa e termina a Quaresma 2026?

A Quaresma, em 2026, inicia no dia 18 de fevereiro e termina em 2 de abril.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Quaresma

começo da quaresma 2026

jejum na quaresma
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher de 23 anos é encontrada morta em casa; marido não sabe explicar o que aconteceu

A vítima estava com marcas de violência. A Polícia Civil foi acionada nessa terça-feira (17)

17.02.26 20h26

PROPOSTA

Projeto de lei propõe porte de arma para pessoas trans

Proposta altera Estatuto do Desarmamento e considera autodeclaração de gênero

18.02.26 8h37

BRASIL

Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela

16.02.26 9h13

BEIJO QUÁDRUPLO?

Foto de Ancelotti beijando 3 mulheres ao mesmo tempo no carnaval viraliza; veja se é fato ou fake!

Nos últimos dias, o técnico da seleção brasileira já foi visto curtindo o carnaval na Bahia e no Rio de Janeiro

16.02.26 15h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda