O que é a Quaresma? Saiba mais sobre a tradição cristã e as práticas adotadas no período

Anualmente, após o Carnaval, o calendário cristão marca o início da Quaresma. Em 2026, o período começa em 18 de fevereiro, com a Quarta-feira de Cinzas, e dura até o dia 2 de abril, na Quinta-feira Santa. A tradição, adotada principalmente por católicos, é marcada por orações, jejuns e atos de caridade.

O que é a Quaresma?

A Quaresma é um período, com cerca de 40 dias, na qual os cristãos adotam práticas mais intensas de orações, jejuns e caridade. A tradição faz referência ao tempo que Jesus Cristo, conforme a Bíblia, esteve no deserto. O chamado aos fiéis é para agir como o Filho de Deus, tendo mais clareza e consciência sobre as ações tomadas.

É obrigatório participar da Quaresma?

Não, a Quaresma não é obrigatória. Os cristãos devem participar do período de maneira livre e espontânea.

A Quaresma é apenas para católicos?

Não, a Quaresma pode ser praticada por qualquer pessoa que professa a fé cristã. Entretanto, a prática é mais comum entre os católicos do que em meio aos protestantes.

Quando começa e termina a Quaresma 2026?

A Quaresma, em 2026, inicia no dia 18 de fevereiro e termina em 2 de abril.