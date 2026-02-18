Capa Jornal Amazônia
Missa na Catedral Metropolitana marca a Quarta-feira de Cinzas em Belém

Celebrações nesta Quarta-Feira de Cinzas marcam início do período de 40 dias de preparação para a Páscoa

Hannah Franco e Dilson Pimentel
fonte

Quarta-Feira de Cinzas reúne fiéis na Catedral de Belém. (Ivan Duarte/O Liberal)

Na Catedral Metropolitana de Belém, a celebração da Quarta-feira de Cinzas reuniu fiéis para o início da Quaresma, período de 40 dias em que a Igreja Católica convida à reflexão, conversão, penitência e jejum como preparação para a Páscoa do Senhor, celebrada neste ano em 5 de abril. A missa começou 9h, tendo como celebrante o monsenhor Agostinho Cruz, vigário-geral da Arquidiocese de Belém.

Durante a celebração, foi realizada a imposição das cinzas, rito que recorda aos cristãos a fragilidade da vida humana. As cinzas são produzidas a partir da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior, recolhidos nas paróquias até o domingo que antecede a data litúrgica.

Desde as primeiras horas da manhã, igrejas da capital paraense registraram presença de fiéis que participaram das celebrações marcando o início do tempo quaresmal. Após o período festivo do Carnaval, a data simboliza uma mudança de espírito para os católicos, que passam a vivenciar um período de maior introspecção e preparação espiritual.

Além da Catedral, as demais paróquias de Belém também realizam missas com o rito da imposição das Cinzas ao longo desta quarta-feira (18), conforme a programação específica de cada igreja. As celebrações são presididas por párocos e vigários locais e dão início oficialmente à caminhada rumo à Semana Santa, culminando na celebração da Páscoa, considerada a principal festa do calendário cristão.

catedral de belém - quaresma - quarta-feira de cinzas 2026

Palavras-chave

Quaresma

Quarta-Feira de Cinzas

catedral metropolitana de belém
Belém
.
