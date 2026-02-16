Quarta-Feira de Cinzas é feriado em Belém? Entenda

Após os dias de Carnaval, a rotina começa a ser retomada com a chegada da Quarta-Feira de Cinzas, celebrada neste ano em 18 de fevereiro. A data marca oficialmente o fim da folia e o início da Quaresma no calendário religioso, mas também levanta uma dúvida comum: Quarta-Feira de Cinzas é feriado em Belém?

📆 A resposta é não. Assim como o Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas não é considerada feriado nacional. O que existe é o chamado ponto facultativo, aplicado principalmente aos órgãos públicos.

Como funciona a Quarta-Feira de Cinzas em Belém

Em Belém, a Quarta-Feira de Cinzas é ponto facultativo até 12h. Isso significa que os órgãos e repartições públicas municipais podem retomar o funcionamento normal a partir do meio-dia.

No âmbito federal, o calendário estabelece ponto facultativo até as 14h. No entanto, estados e municípios têm autonomia para editar seus próprios decretos, o que explica a variação de horários entre as capitais brasileiras.

Em algumas cidades, o ponto facultativo é válido apenas até 12h, 13h ou 14h. Já em outras, a dispensa pode ocorrer durante todo o dia.

Como fica o setor privado na Quarta-Feira de Cinzas

Para trabalhadores da iniciativa privada, a regra é diferente. O ponto facultativo não obriga empresas a conceder folga. Assim, o expediente pode ocorrer normalmente, salvo se houver acordo interno ou negociação direta com o empregador.

Por isso, antes de se programar, é importante verificar como cada empresa ou órgão público irá funcionar na data.

Resumo sobre a Quarta-Feira de Cinzas em Belém:

Não é feriado nacional;

Em Belém, é ponto facultativo até 12h;

Órgãos públicos retomam atividades a partir do meio-dia;

No setor privado, o funcionamento depende de decisão da empresa.

A data encerra oficialmente o período carnavalesco e marca o início de um novo ciclo para trabalhadores e estudantes na capital paraense.