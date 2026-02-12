Quarta-feira de Cinzas: veja a programação das missas nas paróquias de Belém
As missas terão o tradicional rito de imposição das Cinzas
Após as festas de Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, momento importante para a Igreja Católica, quando os devotos praticam a reflexão, a conversão e a penitência e o jejum. Em 2026, todas as paróquias da Arquidiocese de Belém celebrarão missas no dia 18 de fevereiro, em preparação para a Páscoa do Senhor, no dia 5 de abril.
Na Quarta-feira de Cinzas, as missas serão celebradas com o rito de imposição das Cinzas, presididas pelos párocos e vigários, com base na programação de cada igreja. O Arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine, presidirá às 19h, na Catedral Metropolitana, na Cidade Velha. A Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré terá quatro missas: às 7h, 9h, 12h e 18h.
Na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, na Ilha Grande, Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar, presidirá às 9h a Santa Missa, enquanto Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, presidirá às 19h, na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro.
Imposição das Cinzas
A importância do rito da missa de imposição das Cinzas é relembrar os católicos sobre a origem e o fim da vida humana. Durante a Celebração Eucarística, é realizada a imposição das cinzas na fronte, em formato de cruz. As cinzas usadas são resultado da queima dos ramos da Páscoa do ano anterior, que são entregues pelos fiéis nas paróquias até o domingo que antecede a Quarta-feira de Cinzas.
Horário das missas
Confira o horário de todas as missas na Quarta-feira de Cinzas em Belém:
- Catedral Metropolitana – Missa às 7h, 9h, 19h, às 10h na Igreja São João e às 18h30 na Igreja do Carmo;
- Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré – Missa às 7h, 9h, 12h e 18h;
- Santuário Nossa Senhora da Conceição – Missa às 7h e 18h30;
- Santuário Nossa Senhora do Ó – Missa às 7h e 18h30;
- Santuário São Judas Tadeu – Missa às 16h e 19h;
- Santuário Santa Rita de Cássia – Missa às 19h;
- Santuário do Bom Remédio – Missa às 7h, 9h e 19h;
- Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Missa às 7h e 11h;
- Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa – Missa às 19h;
- Paróquia Mãe da Divina Providência – Missa às 19h;
- Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Telégrafo) – Missa às 19h;
- Paróquia Santíssima Trindade – Missa às 7h, 10h e 18h30;
- Paróquia Arcanjo São Miguel – Missa às 19h;
- Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Marituba) – Missa às 8h na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes e às 19h na Comunidade da Paz;
- Paróquia Santa Luzia (Jurunas) – Missa às 19h;
- Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Missa às 19h;
- Paróquia Santa Bárbara – Missa às 7h30 e 19h;
- Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer) – Missa às 19h;
- Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Cremação) – Missa às 7h30 e 19h na Matriz e às 10h na Comunidade São Paulo Apóstolo;
- Área Missionária Nossa Senhora do Cenáculo – Missa às 19h na Matriz, às 10h na Comunidade Santa Rosa de Lima e às 19h30 na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro;
- Área Missionária Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja – Missa às 10h na Comunidade Rainha dos Corações;
- Paróquia São Pio de Pietrelcina – Missa às 19h;
- Paróquia São João Paulo II – Missa às 8h e 18h;
- Paróquia Santa Maria Goretti – Missa às 19h;
- Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Missa às 7h na Igreja Matriz, 9h na Comunidade São Geraldo e 19h30 em São Tarcísio;
- Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Cidade Velha) – Missa às 7h e 19h;
- Paróquia São Geraldo Magela – Missa às 10h e 19h;
- Paróquia São Francisco de Assis (Tapanã) – Missa às 11h e 19h;
- Paróquia Jesus Bom Samaritano – Missa às 7h30 e 19h30 na Matriz e às 19h na Capela Sagrada Família;
- Paróquia Santo André Apóstolo – Missa às 19h;
- Paróquia São José (Doca) – Missa às 11h e 19h;
- Paróquia Santa Teresinha (Jurunas) – Missas às 6h30, 18h30 e 20h;
- Paróquia Santíssimo Redentor – Missa às 19h;
- Paróquia Santa Rosa de Lima – Missa às 7h e 19h;
- Paróquia Santa Edwiges – Missa às 19h na Matriz e às 19h30 nas Comunidades São José e Jesus Ressuscitado.
Campanha da Fraternidade 2026
Durante a celebração da Quarta-feira de Cinzas, será lançada a Campanha da Fraternidade 2026 (CF). Em 2026, o tema é "Fraternidade e Moradia" e o lema é "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14), a fim de despertar a consciência sobre o direito à moradia digna.
A abertura da Campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Belém está programada para os dias 21 e 22 de fevereiro, com missas nas oito Regiões Episcopais. As celebrações serão presididas por Dom Julio Endi Akamine, Dom Paulo Andreolli e Dom Alberto Taveira Corrêa.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA