Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Carnaval com Cristo reúne fiéis em quatro cidades da Grande Belém para preparação da Quaresma

Entre os destaques da programação está a presença do arcebispo metropolitano de Belém, dom Julio Endi Akamine

Da redação

A Arquidiocese de Belém realiza, de 14 a 17 de fevereiro, o Carnaval com Cristo 2026, iniciativa que convida fiéis e comunidade em geral a vivenciar um período de espiritualidade, louvor e oração durante os dias que antecedem a Quaresma.

Com programações em Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, o evento é organizado por paróquias, pastorais, movimentos e novas comunidades, reunindo celebrações eucarísticas, adoração ao Santíssimo Sacramento, momentos de oração, reflexões bíblicas, palestras e apresentações musicais.

A proposta do Carnaval com Cristo é preparar espiritualmente os participantes para a Quaresma, que tem início na Quarta-feira de Cinzas, em 18 de fevereiro, e segue até a Missa do Crisma, na Quinta-feira Santa, 2 de abril. O período é tradicionalmente dedicado à prática da penitência, caridade, jejum e reflexão, em preparação para a Páscoa do Senhor, celebrada em 5 de abril.

Entre os destaques da programação está a presença do arcebispo metropolitano de Belém, dom Julio Endi Akamine, que participa no domingo (15), às 17h, do AVIVA da Comunidade Cristo Alegria, no Hangar. Na terça-feira (17), ele preside a Santa Missa às 18h, durante o Renascer da Comunidade Shalom, na Escola Marechal Cordeiro de Farias.

O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Paulo Andreolli, também integra a agenda. Ele estará na segunda-feira (16), às 17h, no Renovai-vos da Comunidade Maíra, no ginásio do Colégio Santo Antônio, e na terça-feira (17), às 9h, no retiro para jovens no Sítio Madre Giovanna, em Marituba.

PROGRAMAÇÃO

Alegra-te - Setor Juventude: 14 de fevereiro, o carnaval da Juventude da Arquidiocese de Belém tem como tema “A alegria é o caminho para Deus" . A programação será na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Benevides, a partir das 14h com animação e reflexão, às 15h Santa Missa e em seguida sairá o arrastão para a Paróquia Santa Rosa de Lima, em Benevides. Informações e abadá com Setor Juventude (91)98571-3867/98506-0236.

Renovai-vos - Comunidade Maíra: 14 a 17 de fevereiro, com tema “Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática”. Abertura no dia 14 será às 15h. De 16 a 17 a programação será das 8h às 19h, no Ginásio do Colégio Santo Antônio (Av, Assis de Vasconcelos Campina). Entrada gratuita - informações (91) 98070-3213

Renascer - Comunidade Shalom: 15 a 17 de fevereiro, com tema “A nossa alegria é eterna” das 9h às 18h, na Escola Marechal Cordeiro de Farias. Entrada Franca - Informações (91) 98144-1306/3122-5233

AVIVA - Comunidade Cristo Alegria: 15 a 17 de fevereiro, das 9h às 19h, no Hangar. Entrada Franca - Informações (91) 99312-7062.

Enchei-Vos - Renovação Carismática Católica: 15 a 17 de fevereiro, nas oito Regiões Episcopais com entrada franca. Informações (91)98307-8056

Região Episcopal Menino Deus - Domingo (15) às 8h30, segunda-feira (16) às 19h30 e terça-feira (17) às 8h, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa- Ananindeua.

Região Episcopal Santa Cruz – Segunda-feira (16) às 16h e terça-feira (17) das 8h às 19h30, Capela Militar Nossa Senhora de Loreto.

Região Episcopal São João Batista – Segunda-feira (16) às 18h e terça-feira (17) às 8h, no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças -Icoaraci

Regiões Episcopais Nossa Senhora do Ó - Segunda-feira (16) às 14h, na Paróquia Santa Rosa de Lima- Benevides

Região Episcopal Santa Maria Goretti - Terça-feira (17) às 8h, na Paróquia São Francisco de Assis – São Brás

Região Episcopal Sant’Ana – Terça-feira (17) às 8h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha

Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus – Terça-feira (17) às 13h- Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo – Sideral

Região Episcopal São Vicente de Paulo – Segunda-feira (16)às 18h30, terça-feira (17) às 8h, Escola São João II, Cidade Nova

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval com cristo

arquidiocese de belém

carnaval

igreja católica
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

REESTRUTURAÇÃO

Correios colocam imóvel no Pará à venda como parte do Plano de Reestruturação da estatal

Terreno localizado em Benevides integra o primeiro lote de 21 imóveis ofertados em leilões digitais marcados para fevereiro

10.02.26 14h04

APREENSÃO

PM apreende armas e drogas com torcedores em van a caminho do Re-Pa, em Castanhal

Material apreendido incluía barras de ferro, facão, rojões e drogas

09.02.26 14h44

ECONOMIA

Paraenses enfrentam alta nos custos de transporte no Carnaval de 2026

Levantamento do Dieese/PA aponta aumento, enquanto consumidores relatam dificuldades com hospedagem e planejamento

09.02.26 14h34

VIOLÊNCIA

Pará é o 2º no país em conflitos no campo e tem alta de 75% nos assassinatos em 2025, aponta CPT

Em 10 anos, no recorte de 2015 a 2024, o estado acumulou 84 mortes relacionadas a conflitos no campo, sendo 2017 o ano mais violento, com 23 assassinatos

07.02.26 16h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

ACIDENTE

Carro com influenciadores do fisiculturismo capota na rodovia Transamazônica

Equipe da Max Titanium seguia para seletivas quando veículo saiu da pista; acidente aconteceu próximo de Uruará

09.02.26 13h22

DESESPERO!

Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba

Militares conseguiram conter a cobra e salvar o animal

09.02.26 19h35

TENSÃO

Portel cancela Carnaval 2026 após onda de violência que deixou quatro mortos no município

Em comunicado oficial, a gestão municipal informou que a medida foi tomada em respeito às vítimas e às famílias enlutadas

10.02.26 0h03

Nascimentos

Pará e outros estados da região Norte lideram em número de nascimentos

Norte carrega os melhores números, em comparação ao RJ, que acumula índices preocupantes

08.02.26 14h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda