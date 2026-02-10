Carnaval com Cristo reúne fiéis em quatro cidades da Grande Belém para preparação da Quaresma
A Arquidiocese de Belém realiza, de 14 a 17 de fevereiro, o Carnaval com Cristo 2026, iniciativa que convida fiéis e comunidade em geral a vivenciar um período de espiritualidade, louvor e oração durante os dias que antecedem a Quaresma.
Com programações em Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, o evento é organizado por paróquias, pastorais, movimentos e novas comunidades, reunindo celebrações eucarísticas, adoração ao Santíssimo Sacramento, momentos de oração, reflexões bíblicas, palestras e apresentações musicais.
A proposta do Carnaval com Cristo é preparar espiritualmente os participantes para a Quaresma, que tem início na Quarta-feira de Cinzas, em 18 de fevereiro, e segue até a Missa do Crisma, na Quinta-feira Santa, 2 de abril. O período é tradicionalmente dedicado à prática da penitência, caridade, jejum e reflexão, em preparação para a Páscoa do Senhor, celebrada em 5 de abril.
Entre os destaques da programação está a presença do arcebispo metropolitano de Belém, dom Julio Endi Akamine, que participa no domingo (15), às 17h, do AVIVA da Comunidade Cristo Alegria, no Hangar. Na terça-feira (17), ele preside a Santa Missa às 18h, durante o Renascer da Comunidade Shalom, na Escola Marechal Cordeiro de Farias.
O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Paulo Andreolli, também integra a agenda. Ele estará na segunda-feira (16), às 17h, no Renovai-vos da Comunidade Maíra, no ginásio do Colégio Santo Antônio, e na terça-feira (17), às 9h, no retiro para jovens no Sítio Madre Giovanna, em Marituba.
PROGRAMAÇÃO
Alegra-te - Setor Juventude: 14 de fevereiro, o carnaval da Juventude da Arquidiocese de Belém tem como tema “A alegria é o caminho para Deus" . A programação será na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Benevides, a partir das 14h com animação e reflexão, às 15h Santa Missa e em seguida sairá o arrastão para a Paróquia Santa Rosa de Lima, em Benevides. Informações e abadá com Setor Juventude (91)98571-3867/98506-0236.
Renovai-vos - Comunidade Maíra: 14 a 17 de fevereiro, com tema “Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática”. Abertura no dia 14 será às 15h. De 16 a 17 a programação será das 8h às 19h, no Ginásio do Colégio Santo Antônio (Av, Assis de Vasconcelos Campina). Entrada gratuita - informações (91) 98070-3213
Renascer - Comunidade Shalom: 15 a 17 de fevereiro, com tema “A nossa alegria é eterna” das 9h às 18h, na Escola Marechal Cordeiro de Farias. Entrada Franca - Informações (91) 98144-1306/3122-5233
AVIVA - Comunidade Cristo Alegria: 15 a 17 de fevereiro, das 9h às 19h, no Hangar. Entrada Franca - Informações (91) 99312-7062.
Enchei-Vos - Renovação Carismática Católica: 15 a 17 de fevereiro, nas oito Regiões Episcopais com entrada franca. Informações (91)98307-8056
Região Episcopal Menino Deus - Domingo (15) às 8h30, segunda-feira (16) às 19h30 e terça-feira (17) às 8h, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa- Ananindeua.
Região Episcopal Santa Cruz – Segunda-feira (16) às 16h e terça-feira (17) das 8h às 19h30, Capela Militar Nossa Senhora de Loreto.
Região Episcopal São João Batista – Segunda-feira (16) às 18h e terça-feira (17) às 8h, no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças -Icoaraci
Regiões Episcopais Nossa Senhora do Ó - Segunda-feira (16) às 14h, na Paróquia Santa Rosa de Lima- Benevides
Região Episcopal Santa Maria Goretti - Terça-feira (17) às 8h, na Paróquia São Francisco de Assis – São Brás
Região Episcopal Sant’Ana – Terça-feira (17) às 8h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha
Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus – Terça-feira (17) às 13h- Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo – Sideral
Região Episcopal São Vicente de Paulo – Segunda-feira (16)às 18h30, terça-feira (17) às 8h, Escola São João II, Cidade Nova
