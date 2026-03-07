Missa e Novena no Grupo Liberal: espaços abertos ao público para renovação da fé

Em um mundo repleto de desafios a cada dia, cultivar a fé em Deus, para não perder a esperança e pode ser manter no caminho das boas práticas em sociedade, mostra-se como uma ação imprescindível. Daí ser importante o acesso a cerimônias religiosas nas quais se faz orações em conjunto, com os participantes se renovando física e mentalmente para as lides diárias. Esse foi o motivo que levou o Grupo Liberal a realizar em sua sede, há quase uma década, a cada semana, dois momentos religiosos abertos ao público: a celebração da Santa Missa aos domingos, às 11h, e a realização da Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às terças-feiras, às 15h. Ambas as cerimônias ocorrrem na sede desse grupo empresarial, no bairro do Marco, em Belém.

A sede do Grupo Liberal fica na avenida Romulo Maiorana, 2473, na esquina com a travessa Perebebuí, no bairro do Marco, perto do Bosque Rodrigues Alves. A iniciativa desses dois momentos de fé partiu do próprio presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana.

Desse modo, o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, celebra a Santa Missa aos domingos, e o padre Wiremberg José, vigário paroquial de São Lucas Evangelista, no Guajará I, está à frente da Novena às terças-feiras.

"A celebração da Santa Missa no Grupo Liberal mostra que Jesus é para todos, que alcança todo mundo. Essa é uma oportunidade de nós observarmos que Jesus é presente em todos os lugares, inclusive, em uma empresa, um local de trabalho", destaca o padre Claudio Pighin.

A celebração da Santa Missa nas dependências de uma empresa de comunicação - precisamente, no hall de entrada da sede - indica a intenção de uma "comunicação com Jesus, que é uma comunicação plena, que ajuda a resgatar a vida humana na fé em Deus", como frisa o padre Claudio Pighin.

Desse modo, todos os domingos, o público pode conferir diretamente a Homilia do fim de semana, a cargo do padre Claudio Pighin, homilia essa também divulgada nos veículos de comunicação do Grupo Liberal. "Pessoas idosas, pessoas que moram um pouco mais distante de uma igreja, famílias inteiras e jovens costumam participar desse momento de fé conosco", detalha o padre Claudio Pighin.

Padre Wiremberg José: 'Novena tem sempre o sentido da oração e é voltada para que as pessoas se sintam bem' (Foto: Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

Novena

O padre Wiremberg José explica que uma Novena tem sempre o sentido da oração e é voltada para que "as pessoas se sintam bem, para que as pessoas rezem, tenham a sua devoção, porque a Novena é devocional". Ele ressalta que a cerimônia religiosa focada na devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi um pedido de Ronaldo Maiorana "para favorecer ao pessoal do Jornal, e, claro, é aberta ao público, para que se tenha a oportunidade de rezar dentro do Grupo".

A Novena e a Missa têm ritos próprios, como explica o padre Wiremberg. A Novena conta com uma sequência de orações, e na do Grupo Liberal os fiéis pedem pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para a confiança, a proteção e o bem-estar. Durante a Novena, o padre faz a leitura do Evangelho do Dia e a Oração da Liturgia do Dia da Missa, e, então, conclui com as bênçãos e aspersão de água benta sobre os fiéis.

"É muito bom ter a Novena na sede da empresa porque as pessoas comparecem em busca de confiança, de proteção, de auxílio, de oração. As pessoas podem fazer isso nas paróquias, nas capelas, nas igrejas e também em um local de trabalho", destaca o padre Wiremberg José.