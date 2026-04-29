Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Pela segunda vez em abril, trabalhadores da Monte Cristo paralisam atividades de ônibus em Belém

O protesto ocorre na manhã desta quarta-feira (29), em reivindicação contra o atraso no pagamento de salários e outros direitos trabalhistas.

O Liberal
fonte

Pela segunda vez em abril, trabalhadores da Monte Cristo paralisam atividades de ônibus em Belém. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Pela segunda vez em menos de 15 dias, trabalhadores da empresa Monte Cristo paralisaram as atividades em Belém. O protesto ocorre na manhã desta quarta-feira (29), em reivindicação contra o atraso no pagamento de salários e outros direitos trabalhistas.

Motoristas e cobradores denunciam que não receberam os vencimentos dentro do prazo, além de relatarem problemas no fornecimento do ticket alimentação e pendências relacionadas ao pagamento de férias. Segundo a categoria, a situação tem afetado diretamente o sustento dos trabalhadores.

Esta é a segunda paralisação registrada no mês de abril. A primeira ocorreu no último dia 15, quando os funcionários também suspenderam as atividades pelas mesmas reivindicações.

A empresa Monte Cristo é responsável por operar diversas linhas importantes do transporte público em Belém, ligando bairros como Pedreira, Sacramenta e Marex a áreas centrais da cidade. Entre os itinerários atendidos estão:

Pedreira/Lomas (Lomas/Euclides da Cunha e BR-316);

Sacramenta-Humaitá;

Sacramenta-São Brás;

Sacramenta-Presidente Vargas;

Pedreira-Nazaré;

Marex-Arsenal CDP/Providência-Ver-o-Peso.

A paralisação impacta diretamente a rotina de passageiros que dependem dessas linhas, especialmente no horário de maior movimento. Até o momento, não há informações sobre previsão de normalização do serviço.

Posicionamento

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém informou que acompanha a paralisação envolvendo empresa associada e as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores.

"O transporte coletivo urbano é um serviço essencial e enfrenta, em todo o Brasil, forte pressão de custos. O óleo diesel, que representa parcela relevante da operação, tem registrado sucessivos aumentos, impactando diretamente o funcionamento do sistema. Ao mesmo tempo, a tarifa pública permanece defasada em relação ao custo real do serviço, não cobrindo integralmente a operação. Esse cenário gera desequilíbrio econômico-financeiro, afetando a capacidade de manutenção, investimento e regularidade do transporte", comunicou.

O Setransbel ainda ressaltou que a superação desse contexto exige soluções estruturantes, com a participação do poder público, dos operadores e da sociedade, a fim de garantir a continuidade do serviço. "Reafirma o respeito aos trabalhadores e à população, acompanhando a situação e defendendo o diálogo para a normalização das atividades", finalizou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

monte cristo

paralisação de ônibus
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

Dia das mães

Dia das Mães: setor de beleza e bem-estar projeta crescimento de até 60% em Belém

Com pacotes que variam de R$ 125 a R$ 1.600, clínicas e spas ampliam oferta para a data

25.04.26 8h00

TRANSPORTE

Linha Mosqueiro-São Brás recebe 15 ônibus extras por dia até o feriado de Tiradentes

No domingo (19) e no feriado de terça (21), a passagem é gratuita para os usuários

18.04.26 21h23

OPERAÇÃO

Fiscalização apreende 32 motos com descarga irregular em Belém

Ação do programa “Belém em Ordem” responde ao aumento de denúncias de perturbação do sossego e poluição sonora na capital

18.04.26 21h08

MAIS LIDAS EM BELÉM

MORADIA DIGNA

'Compra Assistida' divide moradores da Vila da Barca entre sair ou permanecer na área

Enquanto parte das famílias vê chance de recomeço fora das palafitas, outros resistem a deixar território onde vivem há décadas

26.04.26 8h00

ÔNIBUS PEGA FOGO

Ônibus pega fogo no dia em que passagens são gratuitas em Belém; veja imagens

Testemunhas relatam que fogo começou após curto-circuito e se espalhou em poucos minutos

26.04.26 17h03

ÔNIBUS PEGA FOGO

Ônibus pega fogo próximo a Praça da República e chamas são vistas a distância; veja fotos

Incêndio em veículo causa pânico, mobiliza bombeiros e interrompe a rotina de um dos principais pontos turísticos da capital paraense

26.04.26 15h15

MORTE NA RUA

Morte de homem na Praça do Relógio expõe crise no acolhimento de pessoas em situação de rua em Belém

Com poucas vagas e estrutura precária, rede de abrigos em Belém é alvo de críticas de entidades e autoridades

28.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda