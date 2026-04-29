Pela segunda vez em abril, trabalhadores da Monte Cristo paralisam atividades de ônibus em Belém

Pela segunda vez em menos de 15 dias, trabalhadores da empresa Monte Cristo paralisaram as atividades em Belém. O protesto ocorre na manhã desta quarta-feira (29), em reivindicação contra o atraso no pagamento de salários e outros direitos trabalhistas.

Motoristas e cobradores denunciam que não receberam os vencimentos dentro do prazo, além de relatarem problemas no fornecimento do ticket alimentação e pendências relacionadas ao pagamento de férias. Segundo a categoria, a situação tem afetado diretamente o sustento dos trabalhadores.

Esta é a segunda paralisação registrada no mês de abril. A primeira ocorreu no último dia 15, quando os funcionários também suspenderam as atividades pelas mesmas reivindicações.

A empresa Monte Cristo é responsável por operar diversas linhas importantes do transporte público em Belém, ligando bairros como Pedreira, Sacramenta e Marex a áreas centrais da cidade. Entre os itinerários atendidos estão:

Pedreira/Lomas (Lomas/Euclides da Cunha e BR-316);

Sacramenta-Humaitá;

Sacramenta-São Brás;

Sacramenta-Presidente Vargas;

Pedreira-Nazaré;

Marex-Arsenal CDP/Providência-Ver-o-Peso.

A paralisação impacta diretamente a rotina de passageiros que dependem dessas linhas, especialmente no horário de maior movimento. Até o momento, não há informações sobre previsão de normalização do serviço.

Posicionamento

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém informou que acompanha a paralisação envolvendo empresa associada e as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores.

"O transporte coletivo urbano é um serviço essencial e enfrenta, em todo o Brasil, forte pressão de custos. O óleo diesel, que representa parcela relevante da operação, tem registrado sucessivos aumentos, impactando diretamente o funcionamento do sistema. Ao mesmo tempo, a tarifa pública permanece defasada em relação ao custo real do serviço, não cobrindo integralmente a operação. Esse cenário gera desequilíbrio econômico-financeiro, afetando a capacidade de manutenção, investimento e regularidade do transporte", comunicou.

O Setransbel ainda ressaltou que a superação desse contexto exige soluções estruturantes, com a participação do poder público, dos operadores e da sociedade, a fim de garantir a continuidade do serviço. "Reafirma o respeito aos trabalhadores e à população, acompanhando a situação e defendendo o diálogo para a normalização das atividades", finalizou.