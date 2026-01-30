Listão da Uepa 2026: três primeiros lugares são mulheres; veja mais detalhes

A Universidade do Estado do Pará (Uepa), divulgou nesta sexta-feira (30), o Listão dos aprovados do Processo Seleitvo 2026 e registrou um crescimento histórico no número de inscritos no Processo Seletivo 2026, com cerca de 93% segundos dados da instituição.

Os três primeiros lugares gerais do processo seletivo foram conquistados por mulheres, resultado que reforça o protagonismo feminino no acesso ao ensino superior público. Veja a seguir os cursos e os nomes das aprovadas.

Primeiros colocados da UEPA 2026

1º lugar Medicina Belém - Camile Azevedo Vaz

Camille Vaz conquistou o 1º lugar geral da UEPA em 2026 (Igor Mota / O Liberal)

2º lugar Medicina Marabá - Sofia Farias

3º lugar Medicina Belém - Ingrid Rebeca de Moraes Soares

Ana Vitória Nicodemos, 21 anos, conquistou o 3º lugar geral; essa foi a quinta tentativa da candidata (Igor Mota / O Liberal)

Ao todo, o Prosel/Enem 2026 contabilizou 49.405 inscritos. Já os processos seletivos específicos também apresentaram números relevantes: 588 candidatos se inscreveram no PS de Música, 305 no PS de Libras e 811 no processo destinado a candidatos quilombolas e indígenas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)