Novo calouro fake? Criador de conteúdo revive 'Doutora Brinquedo' que viralizou em 2025

O listão de aprovados da Universidade do Estado do Pará foi divulgado nesta sexta-feira (30) e é sempre repleto de emoções tanto para os calouros quanto para os familiares que acompanham os resultados.

O criador de conteúdo Patrick Peixoto esteve presente no Campus CCSE da Universidade do Estado do Pará e reviveu um momento que ficou marcado na história do vestibular paraense: a falsa caloura de medicina do Prosel 2025 que parou Belém com a farsa da aprovação.

Vestido de jaleco e ao som da bateria da "Búfalos da Medicina", banda de música do curso de medicina da UEPA, Patrick Peixoto divertiu quem estava presente no campus, sambou e fez referência à "Doutora Brinquedo", como ficou conhecida a falsa caloura.

Quem é Patrick Peixoto?

Patrick Peixoto é um criador de conteúdo digital e influenciador do Pará, reconhecido por levar às redes sociais vídeos cheios de humor que retratam o modo de viver do povo paraense, valorizando o sotaque, as expressões culturais e as situações do dia a dia da região.

Seus conteúdos incluem performances dançando ao som de remixes com ritmos locais, como o tecnobrega, além de participações em trends populares adaptadas à realidade e à cultura do Pará.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)