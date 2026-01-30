Capa Jornal Amazônia
Novo calouro fake? Criador de conteúdo revive 'Doutora Brinquedo' que viralizou em 2025

Vestido de jaleco e ao som da bateria da "Búfalos da Medicina", Patrick Peixoto divertiu quem estava presente no campus da UEPA

Gabrielle Borges
fonte

Patrick Peixoto divertiu quem estava no Campus CCSE da UEPA (Gerliton Eduardo/Reprodução)

O listão de aprovados da Universidade do Estado do Pará foi divulgado nesta sexta-feira (30) e é sempre repleto de emoções tanto para os calouros quanto para os familiares que acompanham os resultados. 

O criador de conteúdo Patrick Peixoto esteve presente no Campus CCSE da Universidade do Estado do Pará e reviveu um momento que ficou marcado na história do vestibular paraense: a falsa caloura de medicina do Prosel 2025 que parou Belém com a farsa da aprovação.

Vestido de jaleco e ao som da bateria da "Búfalos da Medicina", banda de música do curso de medicina da UEPA, Patrick Peixoto divertiu quem estava presente no campus, sambou e fez referência à "Doutora Brinquedo", como ficou conhecida a falsa caloura. 

Quem é Patrick Peixoto?

Patrick Peixoto é um criador de conteúdo digital e influenciador do Pará, reconhecido por levar às redes sociais vídeos cheios de humor que retratam o modo de viver do povo paraense, valorizando o sotaque, as expressões culturais e as situações do dia a dia da região.

Seus conteúdos incluem performances dançando ao som de remixes com ritmos locais, como o tecnobrega, além de participações em trends populares adaptadas à realidade e à cultura do Pará.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

