Listão da Uepa 2026: após 3 tentativas e fazendo cursinho online, calouro é aprovado em Letras

Após três tentativas no vestibular, Caio Araújo, 21 anos, alcançou a aprovação que tanto desejava e é o mais novo calouro do curso de Letras – Língua Inglesa da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Em entrevista, Caio contou que o último ano foi particularmente desafiador, mas que ele encontrou, enfim, o curso certo para seu perfil e interesses.

VEJA MAIS

Listão da Uepa 2026: estudante surdo conquista o sonho de ser aprovado em Libras aos 38 anos

Novo calouro fake? Criador de conteúdo revive 'Doutora Brinquedo' que viralizou em 2025

Para se preparar, Caio optou por fazer cursinho on-line, conciliando os estudos com outras atividades e mantendo a disciplina necessária para enfrentar as provas. Ele também prestou o vestibular da UFPA, mas garantiu que, caso fosse aprovado lá, preferiria permanecer na Uepa.

Ao ser questionado sobre a tranquilidade com que encara essa conquista, Caio explicou que ela vem da consciência sobre o esforço dedicado ao longo do processo. “Estou muito consciente do papel que fiz até aqui”, afirmou, revelando maturidade e serenidade diante de uma etapa tão importante da vida acadêmica.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).