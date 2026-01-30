Capa Jornal Amazônia
Listão da Uepa 2026: após 3 tentativas e fazendo cursinho online, calouro é aprovado em Letras

Caio optou por fazer cursinho on-line, conciliando os estudos com outras atividades e mantendo a disciplina necessária para enfrentar as provas.

Gabrielle Borges e Gabriel da Mota
fonte

Caio também prestou o vestibular da UFPA, mas optará pela UEPA (Gabriel da Mota/ O Liberal)

Após três tentativas no vestibular, Caio Araújo, 21 anos, alcançou a aprovação que tanto desejava e é o mais novo calouro do curso de Letras – Língua Inglesa da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Em entrevista, Caio contou que o último ano foi particularmente desafiador, mas que ele encontrou, enfim, o curso certo para seu perfil e interesses.

Para se preparar, Caio optou por fazer cursinho on-line, conciliando os estudos com outras atividades e mantendo a disciplina necessária para enfrentar as provas. Ele também prestou o vestibular da UFPA, mas garantiu que, caso fosse aprovado lá, preferiria permanecer na Uepa.

Ao ser questionado sobre a tranquilidade com que encara essa conquista, Caio explicou que ela vem da consciência sobre o esforço dedicado ao longo do processo. “Estou muito consciente do papel que fiz até aqui”, afirmou, revelando maturidade e serenidade diante de uma etapa tão importante da vida acadêmica.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

