O Liberal chevron right Pará chevron right

Carreta Furacão se une aos calouros e celebra aprovação de estudantes no listão da Uepa 2026

Os calouros foram convidados a dar uma volta no "Trenzinho da Alegria"

Victoria Rodrigues
O Bonde da Alegria marcou presença na festa dos estudantes aprovados na Uepa. (Foto: Igor Mota)

Os personagens famosos do Bonde da Alegria marcaram presença na festa dos aprovados no processo seletivo da Universidade Estadual do Pará (Uepa), divulgado na manhã desta sexta-feira (30). Ao som da "Marcha do Vestibular", de Pinduca, os dançarinos desceram do trem e se uniram aos novos calouros para comemorar a conquista dos estudantes em frente à universidade.

Nas imagens, é possível ver os estudantes interagindo com o grupo e tirando fotos na fachada da universidade paraense. No final da apresentação dos dançarinos, os personagens também puderam convidar os calouros e as pessoas que estavam presentes no local para dar uma volta no "Trenzinho da Alegria".

Bonde da Alegria

O Bonde da Alegria é conhecido pelos seus personagens que agitam eventos culturais na cidade de Belém do Pará. O grupo é famoso por suas danças, performances e um trem colorido que circula pelas ruas e avenidas, sempre trazendo muita diversão e alegria à população local e aos turistas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

listão da uepa 2026
Pará
