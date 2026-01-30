Carreta Furacão se une aos calouros e celebra aprovação de estudantes no listão da Uepa 2026
Os calouros foram convidados a dar uma volta no "Trenzinho da Alegria"
Os personagens famosos do Bonde da Alegria marcaram presença na festa dos aprovados no processo seletivo da Universidade Estadual do Pará (Uepa), divulgado na manhã desta sexta-feira (30). Ao som da "Marcha do Vestibular", de Pinduca, os dançarinos desceram do trem e se uniram aos novos calouros para comemorar a conquista dos estudantes em frente à universidade.
Nas imagens, é possível ver os estudantes interagindo com o grupo e tirando fotos na fachada da universidade paraense. No final da apresentação dos dançarinos, os personagens também puderam convidar os calouros e as pessoas que estavam presentes no local para dar uma volta no "Trenzinho da Alegria".
Bonde da Alegria
O Bonde da Alegria é conhecido pelos seus personagens que agitam eventos culturais na cidade de Belém do Pará. O grupo é famoso por suas danças, performances e um trem colorido que circula pelas ruas e avenidas, sempre trazendo muita diversão e alegria à população local e aos turistas.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)
