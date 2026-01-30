Vestibular 2026: calouros da Uepa e UFPA festejam vaga dos sonhos no Colégio Physics em Belém

Os aprovados no processo seletivo 2026 da Universidade Estadual do Pará (UEPA) e da Universidade Federal do Pará (UFPA) comemoraram as aprovações com amigos, familiares e professores no Colégio Physics, em Belém. O listão da Uepa foi divulgado da manhã dessa sexta-feira (30), enquanto que o da UFPA saiu no período da tarde.

A primeira parte da festa foi com os calouros da Uepa. Entre os aprovados estão os alunos André Cunha, de 17 anos, no curso de Medicina, e Cecília Batista, de 17 anos, que foi o primeiro lugar no curso de Engenharia de Produção. Os dois estudantes estavam no último ano do ensino médio e conseguiram aprovação na primeira tentativa de vestibular.

VEJA MAIS





"Foi meu primeiro ano tentando, foi um ano muito difícil, tenho que conciliar o colégio com o cursinho, mas graças a Deus deu tudo certo", falou André Cunha em entrevista ao O Liberal. O calouro também ressaltou o nervosismo antes do resultado. "Eu estava um pouco nervoso antes do Enem, não sabia se ia passar, mas estava confiante, depois saiu o gabarito, estava só esperando o listão para comemorar", concluiu.

André Cunha conquistou a aprovação no curso de medicina (Thiago Gomes/ O Liberal)

Cecília Batista não esperava o primeiro lugar no curso de Engenharia de Produção. "Eu não esperava o primeiro lugar porque a trajetória para conseguir em ano do vestibular é muito desgastante. É uma coisa que realmente tira as suas forças, mas foi uma surpresa muito bacana", ressaltou. A recém-aprovada ainda passou em mais instituições como USP, Cesupa e Fibra, mas aguarda o resultado da UFPA.

Cecília foi aprovada em primeiro lugar no curso de Engenharia de Produção (Thiago Gomes/O Liberal)

1º lugar em Matemática na UFPA

A divulgação do listão do vestibular da UFPA marcou um momento especial para Ângela Blanco, de 17 anos, que conquistou o primeiro lugar no curso de Matemática. O resultado coroou uma trajetória de esforço, dedicação e identificação antiga com a área.

A estudante contou que já aguardava um bom desempenho, mas viveu a confirmação de forma intensa ao lado da família. “Eu estava esperando esse resultado. Quando recebi a notícia, foi uma grande comemoração. Eu estava em casa com a família, a gente ligou o rádio, daquele modo clássico, esperando ouvir o nome”, relembrou.

Segundo Ângela, a conquista é reflexo de um ano marcado por muito estudo e empenho. “Esse ano que passou foi de muito esforço, muita dedicação, muito estudo. Então, eu acho que o resultado é fruto de toda essa dedicação”, afirmou.

Apaixonada por Matemática desde a infância, a jovem disse que o curso sempre foi um sonho. “Era o meu curso dos sonhos. Desde criança, sempre foi minha matéria favorita, e a licenciatura é como uma vocação pra mim”, destacou. Para o futuro, Ângela tem expectativas claras: “Eu espero aprender muito, ganhar conhecimentos que me preparem pra ser uma profissional maravilhosa, uma ótima professora. Essa é a minha meta de vida”.

Para a nova caloura, a entrada na universidade representa mais do que uma conquista pessoal. “Eu acho que a faculdade continua sendo o melhor meio para a gente atingir tudo aquilo que quer na vida: sucesso, prosperidade, tudo isso”, concluiu.

Fabrício Alves, fundador e diretor-geral do Colégio Physics, enfatizou que a emoção sempre é diferente a cada resultado. "A gente já faz isso há mais de 20 anos, mas todo ano é uma emoção diferente. Porque todo ano que você está vendo aí, essa vitória é diferente".

Fabrício comemorou resultados da instituição (Thiago Gomes/ O Liberal)

O diretor ainda ressaltou a felicidade de muitas aprovações. "Temos hoje aqui um dia de Festa com dezenas de aprovados em medicina e a nota de corte da Uepa foi altíssima", finalizou.

Aprovados Physics UEPA 2026 Thiago Gomes/o Liberal Thiago Gomes/o Liberal Thiago Gomes/o Liberal Thiago Gomes/o Liberal Thiago Gomes/o Liberal Thiago Gomes/o Liberal Thiago Gomes/o Liberal Thiago Gomes/o Liberal

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).