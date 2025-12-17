Além de Salinópolis: veja 3 praias para passar a virada de ano
Confira a localização e os benefícios de cada local
O Réveillon se aproxima e, no Brasil, é costume passar a virada de ano na praia. No Pará, o município de Salinópolis é um dos mais famosos e movimentados, devido às praias do Atalaia e Farol Velho. Entretanto, outros locais também fazem sucesso entre moradores e visitantes. Confira abaixo três praias além de Salinas para celebrar a chegada de 2026.
VEJA MAIS
Praias além de Salinas para passar a virada de ano
Praia de Fortalezinha
- Onde fica: ilha de Maiandeua, em Maracanã.
- Benefícios: calmaria e pouco movimento, mesmo em períodos de alta temporada.
- Como chegar: é necessário ir para Marudá (clique aqui e confira a localização) e pegar um barco para atravessar até a ilha de Maiandeua.
Praia do Paraíso
- Onde fica: ilha de Mosqueiro, em Belém.
- Benefícios: uma das praias mais bonitas e conservadas da ilha.
- Como chegar: é necessário ir à ilha de Mosqueiro (clique aqui e confira a localização).
Praia Funda
- Onde fica: ilha de Cotijuba, em Belém
- Benefícios: local tranquilo e com bons restaurantes
- Como chegar: é necessário ir a Belém e pegar um barco em Icoaraci (clique aqui e confira a localização) até a ilha de Cotijuba.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA