Além de Salinópolis: veja 3 praias para passar a virada de ano

Confira a localização e os benefícios de cada local

Lívia Ximenes
fonte

Salinópolis é um dos destinos mais procurados para a virada de ano (Igor Mota)

O Réveillon se aproxima e, no Brasil, é costume passar a virada de ano na praia. No Pará, o município de Salinópolis é um dos mais famosos e movimentados, devido às praias do Atalaia e Farol Velho. Entretanto, outros locais também fazem sucesso entre moradores e visitantes. Confira abaixo três praias além de Salinas para celebrar a chegada de 2026.

Praias além de Salinas para passar a virada de ano

Praia de Fortalezinha

image Fortalezinha, na ilha de Maiandeua (Imagem/Divulgação)
  • Onde fica: ilha de Maiandeua, em Maracanã.
  • Benefícios: calmaria e pouco movimento, mesmo em períodos de alta temporada.
  • Como chegar: é necessário ir para Marudá (clique aqui e confira a localização) e pegar um barco para atravessar até a ilha de Maiandeua.

Praia do Paraíso

image Praia do Paraíso, na ilha de Mosqueiro (Izabelle Araújo)
  • Onde fica: ilha de Mosqueiro, em Belém.
  • Benefícios: uma das praias mais bonitas e conservadas da ilha.
  • Como chegar: é necessário ir à ilha de Mosqueiro (clique aqui e confira a localização).

Praia Funda

image Praia Funda, na ilha de Cotijuba (Foto: Cristino Martins / O LIBERAL)
  • Onde fica: ilha de Cotijuba, em Belém
  • Benefícios: local tranquilo e com bons restaurantes
  • Como chegar: é necessário ir a Belém e pegar um barco em Icoaraci (clique aqui e confira a localização) até a ilha de Cotijuba.

Pará
.
