O Liberal chevron right Astral chevron right

Márcia Sensitiva explica qual cor usar na virada do ano; veja qual a indicada

Com o ano de 2026 regido por Marte, especialista revela qual cor é a mais indicada para começar o novo ciclo com o pé direito. Saiba tudo sobre essa escolha vibracional.

Gabrielle Borges
fonte

Márcia Sensitiva também recomenda que cada pessoa reflita sobre seus objetivos e intenções para o novo ano (Freepik)

Com a chegada de 2026, é hora de se preparar para um novo ciclo, e nada melhor do que escolher a cor certa para a virada do Ano-Novo. De acordo com a renomada Márcia Sensitiva, o ano de 2026 será regido por Marte, planeta da ação, coragem e determinação. E, para atrair as melhores energias, a especialista aponta qual cor será ideal para começar o novo ano com o pé direito.

A influência de Marte e a escolha da cor

Marte, o planeta da guerra e da conquista, traz consigo uma energia intensa e transformadora. Segundo Márcia Sensitiva, ele rege não só o aspecto físico e a energia vital, mas também questões relacionadas à coragem, ação e superação. Esse planeta, ao influenciar o ano de 2026, pede que as pessoas se conectem com sua força interior, buscando realização e coragem para enfrentar desafios.

A cor indicada para a virada do ano, segundo a sensitiva, é vermelho. Essa cor simboliza não apenas a energia de Marte, mas também está relacionada ao amor, paixão e vitalidade, qualidades essenciais para começar um novo ciclo com empolgação e determinação.

O que o vermelho representa?

O vermelho é uma cor vibrante e intensa, associada ao fogo, à coragem e à ação. Usar essa cor na virada do Ano-Novo, de acordo com Márcia Sensitiva, pode ajudar a fortalecer a energia pessoal e garantir que o ano de 2026 seja cheio de conquistas e avanços. Além disso, o vermelho também está ligado à energia vital, ao desejo e à capacidade de impulsionar mudanças.

Para quem deseja começar o novo ano com mais confiança e disposição para alcançar seus objetivos, o vermelho é a cor ideal. Ela ativa a força interior, estimulando atitudes mais ousadas e decididas, essenciais para quem quer transformar os sonhos em realidade.

Outras dicas de Márcia Sensitiva para o Ano-Novo

Além de optar pelo vermelho, Márcia Sensitiva também recomenda que cada pessoa reflita sobre seus objetivos e intenções para o novo ano. A energia de Marte favorece a ação, mas também exige coragem e clareza de propósito.

Por outro lado, algumas cores devem ser evitadas. Cinza opaco e marrom escuro podem bloquear a força de iniciativa e energias.

