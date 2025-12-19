Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Idosa é agredida por policial com coronhada de fuzil durante discusssão

Imagens circularam nas redes sociais e ainda não há informações sobre afastamento do policial

Gabrielle Borges
fonte

Segundo as testemunhas, o policial estava exaltado e discutindo. (Reprodução)

Um vídeo gravado por testemunhas e que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma idosa, identificada como Gláucia da Silva, de 65 anos, é agredida no peito com um fuzil por um policial militar do 20º BPM (Mesquita), na noite da quarta-feira (17/12), em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O caso ocorreu logo após a partida entre Flamengo e Paris Saint-Germain no bar de um familiar. Ao retornar à casa, a idosa percebeu que havia perdido a chave e pediu para que o sobrinho retornasse ao estabelecimento para procurar o objeto.

Quando Gláucia chegou ao bar, ela viu o familiar sendo abordado pela polícia na porta do empreendimento e se aproximou para explicar que o sobrinho era trabalhador. Segundo as testemunhas, o policial estava exaltado e discutindo.

As imagens mostram quando o policial bateu com o fuzil na direção do peito dela, que acabou caindo no chão. Pessoas tentaram intervir na agressão, mas sem sucesso.

Segundo familiares, em entrevista ao G1, a idosa precisou tomar medicação para dor em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e que está "profundamente abalada psicologicamente" com o ocorrido.

O policial em questão foi identificado como o 1º sargento Mosar Rocha dos Santos Junior. A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que a investigação está em andamento na 57ª DP (Nilópolis). Não há notícias sobre o afastamento do policial.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

