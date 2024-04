Idosa de 72 anos é agredida e estuprada no Paraná; PC procura por suspeito

A Polícia Civil de Sarandi, no Paraná, investiga o caso de uma idosa de 72 anos que foi agredida e estuprada, na manhã do último sábado (30), ao sair de casa para fazer uma caminhada. A vítima foi agredida até desmaiar e, ao voltar a si, percebeu que estava sem as peças íntimas.

“Ela foi atendida por uma equipe do Samu, encaminhada inicialmente à UPA e posteriormente ao HU. No HU os policiais militares em um primeiro momento e depois investigadores entrevistaram-na. Ela, infelizmente, afirmou não ter condições de identificar o criminoso, mas a Polícia Civil obteve acesso a câmeras de monitoramento do local do trajeto percorrido pela vítima”, relatou o delegado de Sarandi, Adriano Garcia, que coordena as investigações.

Adriano afirmou que a partir do trajeto da vítima no dia do ocorrido, os policiais identificaram um suspeito. "Um indivíduo que passa a pé, instantes depois da vítima, descalço, e a Polícia Civil está fazendo a divulgação dessas imagens”, diz.

O mesmo homem teria agredido outra mulher na madrugada do mesmo dia. Ela foi atacada a pauladas e ficou gravemente ferida, mas conseguiu fugir.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com