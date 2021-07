Homem estupra a própria mãe de 70 anos e é preso

Um homem foi preso por estuprar própria mãe, de 70 anos. A idosa é hipertensa e deficiente auditiva. De acordo com as informações do Metrópoles, o homem, de 34 anos, costuma ingerir bebida alcoólica e deixou a mãe bêbada na noite do abuso.

O flagrante foi feito por uma vizinha da vítima, que ouviu os gritos de socorro da idosa e arrombou a porta para entrar. Ao abrir, viu o acusado nu, em cima da própria mãe. Ele chegou a ir para cima da vizinha e depois tentou fugir, mas outros moradores o impediram e chamaram a polícia.

Segundo os PMs, a casa em que a idosa morava é insalubre e ela depende da ajuda de vizinhos para viver. Eles também informaram que a vítima tem uma filha que possui o cartão de aposentadoria da mãe, mas não dá o dinheiro para a senhora.

A idosa foi encaminhada a uma unidade de saúde, para receber os cuidados necessários.