Protestos contra operações de fiscalização federal após tiroteios em Minneapolis e Portland

Enquanto a raiva e a indignação tomavam as ruas de Minneapolis devido ao assassinato de uma mulher por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), um novo tiroteio envolvendo agentes federais em Portland, no Oregon, deixou duas pessoas feridas, provocou mais protestos e aumentou a análise das operações de fiscalização nos Estados Unidos.

Na noite de quinta-feira, 8, centenas de pessoas protestaram contra o assassinato de Renee Good, marchando sob chuva congelante por uma das principais avenidas de Minneapolis, gritando "ICE fora agora" e exibindo cartazes com os dizeres "Gelo assassino fora das nossas ruas". Mais cedo, os manifestantes expressaram sua indignação em frente a uma instalação federal que serve como centro para a mais recente repressão do governo à imigração em uma grande cidade.

Na manhã desta sexta-feira, 9, equipes da prefeitura removeram barricadas improvisadas feitas de entulho, incluindo latas de lixo e árvores de Natal, que bloqueavam as ruas na área do tiroteio de quarta-feira, 7, a fim de manter as vias abertas. No entanto, autoridades de Minneapolis afirmaram que não removeriam o memorial criado pela comunidade no local. Cerca de 15 toneladas (13,6 toneladas métricas) de entulho, incluindo metal e pneus, foram removidas, segundo as autoridades.

O tiroteio em Portland, no estado de Oregon, ocorreu na tarde de quinta-feira em frente a um hospital. Um homem e uma mulher foram baleados dentro de um veículo, e o estado de saúde deles não foi divulgado imediatamente. O FBI e o Departamento de Justiça do Oregon estão investigando o caso.

O prefeito de Portland, Keith Wilson, e o conselho municipal pediram ao ICE que encerrasse todas as operações na cidade até que uma investigação completa fosse concluída. Centenas de pessoas protestaram na noite de quinta-feira em frente ao prédio do ICE. No início da manhã desta sexta-feira, a polícia de Portland informou que algumas prisões foram efetuadas depois que os policiais pediram aos manifestantes que se deslocassem para a calçada, já que o trânsito na área permanecia livre.

Assim como fez após o tiroteio de quarta-feira em Minneapolis, o Departamento de Segurança Interna defendeu as ações dos policiais em Portland, alegando que o incidente ocorreu depois que um venezuelano com supostos vínculos com gangues e envolvido em um tiroteio recente tentou transformar seu veículo em uma arma para atingir os policiais. Ainda não está claro se as imagens de vídeo de testemunhas corroboram essa versão.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, o presidente Donald Trump e outros membros de sua administração caracterizaram repetidamente o tiroteio em Minneapolis como um ato de legítima defesa e retrataram Renee como uma vilã, sugerindo que ela usou seu veículo como arma para atacar o policial que atirou nela.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que o tiroteio foi justificado e que Renee, uma mãe de três filhos de 37 anos, foi uma "vítima da ideologia de esquerda".

"Posso acreditar que a morte dela é uma tragédia, ao mesmo tempo que reconheço que foi uma tragédia criada por ela mesma", disse Vance, observando que o policial que a matou ficou ferido durante uma prisão em junho passado.

Mas autoridades estaduais e locais, assim como manifestantes, rejeitaram essa caracterização. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou que as gravações em vídeo mostram que o argumento da legítima defesa é "um absurdo".

Uma repressão à imigração rapidamente se torna mortal

O tiroteio em Minneapolis ocorreu no segundo dia da repressão à imigração promovida pelo governo Trump nas cidades gêmeas de Minneapolis e St. Paul, que o Departamento de Segurança Interna classificou como a maior operação de fiscalização de imigração da história. Mais de 2.000 agentes participam da operação e Kristi afirmou que mais de 1.500 pessoas já foram presas.

O incidente provocou uma reação imediata na cidade onde a polícia matou George Floyd em 2020, com centenas de pessoas comparecendo ao local para expressar sua indignação contra os agentes do ICE, e o distrito escolar cancelando as aulas pelo resto da semana como medida de precaução.

A morte de Renee - pelo menos a quinta ligada às operações de imigração desde que Trump assumiu o cargo - repercutiu muito além de Minneapolis, com protestos ocorrendo ou previstos esta semana em muitas grandes cidades dos EUA.

Quem irá investigar?

A agência de Minnesota que investiga tiroteios envolvendo policiais afirmou na quinta-feira, 08, que foi informada de que o FBI e o Departamento de Justiça dos EUA não trabalhariam em conjunto com ela, encerrando efetivamente qualquer participação do estado na determinação da ocorrência de crimes. Kristi declarou que o estado não tem jurisdição sobre o caso.

"Sem acesso completo às provas, testemunhas e informações coletadas, não podemos atender aos padrões de investigação exigidos pela lei de Minnesota e pelo público", disse Drew Evans, chefe do Departamento de Investigação Criminal de Minnesota.

O governador de Minnesota, Tim Walz, exigiu que o estado fosse autorizado a participar, enfatizando repetidamente que seria "muito difícil para os habitantes de Minnesota" aceitarem que uma investigação que excluísse o estado pudesse ser justa.

Encontro mortal visto de múltiplos ângulos

Diversos transeuntes filmaram o assassinato de Renee, que ocorreu em um bairro ao sul do centro da cidade.

As gravações mostram um agente se aproximando de um SUV parado no meio da rua, exigindo que o motorista abra a porta e agarrando a maçaneta. O Honda Pilot começa a se mover para frente e um outro agente do ICE, que estava em frente ao veículo, saca sua arma e dispara imediatamente pelo menos dois tiros à queima-roupa, recuando rapidamente quando o veículo se aproxima dele.

Não está claro nos vídeos se o veículo chega a atingir o policial, e não há indicação se a mulher teve algum contato anterior com os agentes. Após o tiroteio, o SUV acelera em direção a dois carros estacionados na calçada antes de parar bruscamente.

Agente identificado nos registros

O agente federal que atirou fatalmente em Renee é um veterano da Guerra do Iraque que serviu por quase duas décadas na Patrulha da Fronteira e no ICE, de acordo com registros obtidos pela AP.

Kristi não o nomeou publicamente, mas um porta-voz do Departamento de Segurança Interna disse que a descrição que ela fez dos ferimentos dele no verão passado se refere a um incidente em Bloomington, Minnesota, no qual documentos judiciais o identificam como Jonathan Ross.

Ross ficou com o braço preso na janela de um veículo cujo motorista fugia da prisão por violação das leis de imigração. Ross foi arrastado e disparou sua arma de choque. Um júri considerou o motorista culpado de agredir um agente federal com uma arma perigosa.

As tentativas de contato com Ross, de 43 anos, por meio de números de telefone e endereços de e-mail associados a ele, não tiveram sucesso.

*Fonte: Associated Press.