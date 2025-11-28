Trump anuncia que vai suspender a entrada de imigrantes de ‘países do terceiro mundo’ nos EUA
O mandatário afirma que a decisão é necessária "para permitir que o sistema dos EUA se recupere totalmente"
O presidente Donald Trump anunciou, na madrugada desta sexta-feira, a suspensão "permanentemente da imigração de todos os países do Terceiro Mundo" nos Estados Unidos. A medida foi comunicada um dia após dois soldados da Guarda Nacional americana serem baleados por um afegão que residia no país desde 2021.
O mandatário afirma que a decisão é necessária para "permitir que o sistema dos EUA se recupere totalmente". Ele declarou em outro trecho que "somente a 'imigração reversa' é capaz de sanar essa situação". A declaração foi feita em uma sequência de posts na plataforma Truth Social.
Trump desejou um "feliz Dia de Ação de Graças", que ocorreu na quinta-feira, a "grandes cidadãos e patriotas americanos". Ele criticou que estes "foram tão gentis em permitir que nosso país fosse dividido, desestabilizado, fragmentado, assassinado, espancado, assaltado e ridicularizado" por serem "politicamente corretos" e "idiotas" em relação à imigração.
Trump ordena revisão de Green Cards
Na quinta-feira, o presidente Trump já havia ordenado uma revisão dos green cards de estrangeiros de 19 países. Estes indivíduos atualmente vivem no país. A lista é a mesma de quando os países foram alvo de restrições de viagem pelo governo Trump, em junho de 2025.
Países com Green Cards sob revisão
- Afeganistão
- Chade
- República do Congo
- Eritreia
- Guiné Equatorial
- Haiti
- Irã
- Iêmen
- Líbia
- Mianmar
- Somália
- Sudão
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Serra Leoa
- Togo
- Turcomenistão
- Venezuela
