Trump anuncia que vai suspender a entrada de imigrantes de ‘países do terceiro mundo’ nos EUA

O presidente Donald Trump anunciou, na madrugada desta sexta-feira, a suspensão "permanentemente da imigração de todos os países do Terceiro Mundo" nos Estados Unidos. A medida foi comunicada um dia após dois soldados da Guarda Nacional americana serem baleados por um afegão que residia no país desde 2021.

O mandatário afirma que a decisão é necessária para "permitir que o sistema dos EUA se recupere totalmente". Ele declarou em outro trecho que "somente a 'imigração reversa' é capaz de sanar essa situação". A declaração foi feita em uma sequência de posts na plataforma Truth Social.

Trump desejou um "feliz Dia de Ação de Graças", que ocorreu na quinta-feira, a "grandes cidadãos e patriotas americanos". Ele criticou que estes "foram tão gentis em permitir que nosso país fosse dividido, desestabilizado, fragmentado, assassinado, espancado, assaltado e ridicularizado" por serem "politicamente corretos" e "idiotas" em relação à imigração.

Trump ordena revisão de Green Cards

Na quinta-feira, o presidente Trump já havia ordenado uma revisão dos green cards de estrangeiros de 19 países. Estes indivíduos atualmente vivem no país. A lista é a mesma de quando os países foram alvo de restrições de viagem pelo governo Trump, em junho de 2025.

Países com Green Cards sob revisão

Afeganistão Chade República do Congo Eritreia Guiné Equatorial Haiti Irã Iêmen Líbia Mianmar Somália Sudão Burundi Cuba Laos Serra Leoa Togo Turcomenistão Venezuela