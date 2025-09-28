Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

VÍDEO: Tiroteio deixa ao menos seis pessoas feridas em igreja

Segundo a polícia local, o atirador também foi ferido e não representa mais perigo.

Estadão Conteúdo
fonte

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram fumaça no local (X @Malkowski6April)

Um tiroteio deixou feridos na manhã deste domingo, 28, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de Michigan, nos Estados Unidos. De acordo com a Fox News, entre seis e oito pessoas foram atingidas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo a polícia local, o atirador também foi ferido e não representa mais perigo.

O New York Times informou que o culto da igreja mórmon de Grand Blanc, um subúrbio de Flint, no estado do Michigan, começou às 10h e o tiroteio foi reportado às autoridades pouco antes das 11h.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram fumaça e veículos de emergência perto do local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

tiroteio

igreja

Michigan
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

guerra em gaza

Trump diz ver 'chance real de grandeza' no Oriente Médio, em meio a negociações sobre Gaza

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por outro lado, reforçou, na ONU, intenção de continuar buscando os objetivos do país no conflito

28.09.25 11h08

anúncio

ONU volta a impor sanções ao Irã por causa de programa nuclear

Sanções congelarão novamente os ativos iranianos no exterior, entre outras medidas

27.09.25 22h17

Comissão Europeia anuncia pacote de 545 milhões de euros para energia renovável na África

27.09.25 21h57

Criação de dois Estados é solução para conflito entre Israel e Palestina, diz ministro de Omã

27.09.25 21h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda