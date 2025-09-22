Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Imagina o seu pedido de casamento ser "arruinado" por conta do anel que simboliza o compromisso? Foi o que aconteceu com a jovem Iona Hadaway, de 23 anos, cujo "momento perfeito" passou a ser "um dos maiores pesadelos", após um erro do companheiro, Jacob Bugliarello, 20, que quase ocasionou em algo traumático para a futura esposa.

Jacob pediu a mão de Iona em casamento durante um almoço em um restaurante italiano localizado em Crewe, na Inglaterra. Ele deu um anel de noivado pequeno para a noiva, como uma forma de simbolizar o pedido, mas a namorada decidiu que o usaria porque estava "feliz e emocionada" pelo momento.

Entrretanto, ao visitarem os pais e sogros no mesmo dia, a jovem percebeu que o anel de noivado estava fazendo o seu dedo inchar demais. Horas depois, ao ver que o anel não se movia do dedo, Jacob e Iona decidiram ir ao pronto-socorro.

De acordo com os médicos de plantão, se o casal demorasse um pouco mais, Iona provavelmente perderia o dedo ou algo pior poderia ter ocorrido, visto que, não havia mais nenhuma circulação na mão dela. Assim, a equipe hospitalar foi forçada a cortar o anel para salvar a mulher.

Jacob explicou que comprou o anel acreditando que serviria perfeitamente em Iona, já que ela tem outra joia do mesmo tamanho.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)