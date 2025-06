Noiva é morta a tiros ao sair da própria festa de casamento

Uma noiva, cuja identidade não foi revelada, de 27 anos, foi morta a tiros durante a própria festa de casamento em Goult, uma pequena vila a leste da cidade de Avignon, no sul da França. O marido, agora viúvo, também ficou machucado, assim como um adolescente de 13 anos. Saiba mais detalhes a seguir:

Entenda a ocorrência

Segundo as informações disponibilizadas por agentes internacionais, a tragédia aconteceu por volta das 04h30 (horário local) da segunda-feira (23), quando os noivos se despediam dos convidados no salão em que ocorria a festa de casamento. Segundo testemunhas, um grupo de homens com capuzes nos rostos começou a disparar tiros contra o casal na saída do salão de festa.

No momento em que o casal tentava fugir do tiroteio, o carro acabou atropelando um dos atiradores, que faleceu no local. O noivo, de 25 anos, e uma criança de 13 anos, também ficaram gravemente feridos. Outra convidada teve ferimentos leves.

A Polícia da França está investigando o caso e acredita que o crime tenha relação com um possível acerto de contas ligado ao tráfico de drogas. Até o momento, as autoridades não divulgaram os nomes da vítima nem do suspeito morto. O caso continua em investigação e análise.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)