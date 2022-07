Noiva morre em casamento após convidado dar tiros ao alto para comemorar a cerimônia

No Irã, uma noiva chamada Mahvash Leghaei, de 24 anos, morreu na saída da cerimônia do seu próprio casamento após ser atingida na cabeça por uma bala perdida. O disparo ocorreu durante uma "rodada de tiros" em comemoração à união do casal e foi realizado por um dos convidados. O serviço de urgência foi acionado para socorrer Mahvash, mas a jovem não resistiu aos ferimentos.

O homem usou um rifle de caça não licenciado para realizar os disparos. Ao acionar a arma pela primeira vez, não houve "problemas aparentes" e o ato animou os convidados da cerimônia. Em seguida, o convidado armado atirou novamente, mas a bala, em vez de ir para o alto, atravessou a cabeça de Mahvash e causou ferimentos leves em outras duas pessoas.

De acordo com as testemunhas, a polícia foi acionada imediatamente e o homem que realizou o disparo, identificado como um suposto primo do noivo, fugiu do local, porém foi localizado e detido pela polícia. O costume de dar tiros para o alto em casamentos, como uma forma de homenagear os recém-casados, é comum no Irã, apesar de ser ilegal.

"As pessoas precisam saber zelar por uma comunidade segura. Atirar é proibido em casamentos.Tomaremos medidas duras contra qualquer pessoa que infrinja essa regra”, explicou o coronel Mehdi Jokar, em entrevista ao site Newsflash.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)