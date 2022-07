Ondas gigantes invadem festa de casamento em resort no Havaí

No último sábado (16), os convidados de uma festa de casamento em Kailua-Kona, no Havaí, foram surpreendidos durante a cerimônia. Na ocasião, surgiram ondas gigantes que arrastaram as mesas e cadeiras que estavam ao ar livre e assustaram as pessoas que estavam presentes no local. Ninguém ficou ferido.

O episódio ocorreu no resort Hulihe'e Palace, localizado na ilha Kailua-Kona, pouco antes da festa começar. As ondas gigantes destruíram algumas cadeiras, mas não alcançaram a área da decoração e a mesa com comidas, portanto a festa seguiu normalmente e foi compartilhada no Instagram da noiva Riley Carson Murphy. Em uma outra parte da mesma ilha, as ondas conseguiram atingir um prédio de dois andares.

Na filmagem realizada por um dos convidados, é possível ver o momento em que as grandes ondas se aproximam e ultrapassam o muro que separa o local da cerimônia do oceano. No vídeo, alguns convidados tentam correr e outros decidem filmar o momento e são encharcados pela água.

Em postagem no Instagram, a noiva Riley Carson Murphy relatou que não consegue imaginar 'uma outra noite mais memorável’, quanto a do seu casamento. No texto, a jovem falou que o ‘quase desastre’ transformou a ocasião em um momento de descontração e união entre quem estava presente. “Se transformou em uma bela união de familiares e amigos ajudando a reorganizar nossa recepção da maneira mais perfeita”, escreveu a noiva.

“A vida nem sempre é previsível e mal posso esperar para passar por cada alto e baixo com o meu novo marido”, disse Riley.

