Mulher anuncia venda da festa de casamento após ex-noivo fugir com outra

A fonoaudióloga Julia Bittencourt decidiu vender a sua festa de casamento nas vésperas da data marcada após seu ex-noivo ir embora com outra mulher. A celebração, que ocorreria dia 18 de dezembro, no Spazio Villa Regia, em Vicente Pires, está sendo anunciada no valor de R$ 70 mil, com um pacote que inclui 200 convidados, buffet, decoração, DJ e cerimonial. O objetivo da venda é pagar as dívidas do divórcio, já que a mulher era casada no civil com o rapaz. As informações são do Metrópoles.

O ex-casal já estava junto desde 2017 e em 2020 resolveu oficializar a união apenas no civil. Como presente de matrimônio, o pai da noiva deu uma casa para os dois, que logo iniciaram uma reforma na moradia. Além das despesas da festa, Julia também arcou com as obras da residência, que para o seu azar foi assaltada no início de 2021. Desde então, o homem passou a dormir na obra, voltando para o apartamento do casal apenas no dia seguinte. A partir daí, Julia começou a receber mensagens de perfis fakes apontando traições do ex-companheiro.

"Em uma das mensagens, eu recebi uma foto dele com outra mulher. Quando eu o confrontei, ele negou estar com ela e disse que uma pessoa estava tentando separar a gente", diz ela. O último contato com o parceiro foi na manhã de aniversário de uma tia da Julia. Ele teria confirmado presença no evento e chegou a dizer que levaria a carne para o churrasco, mas nunca apareceu.

"No período da tarde, eu comecei a ligar para ele, a mandar mensagem e dava telefone desligado. Eu fiquei com um mal-estar, tipo um sexto sentido, e decidi ir na nossa casa. Quando eu cheguei, vi o meu carro, que ele estava usando, na garagem. Ele poderia estar dormindo, mas quando eu entrei, não tinha nada, apenas uma máquina de lavar. Até o botijão de gás o cara levou”, relembra.

Após entrar em contato com um amigo do moço, Julia descobriu que o ex havia ido embora da cidade. "Ele se separou de mim e eu não estava sabendo", ironiza. No dia seguinte da partida, ela recebeu uma ligação da sua ex-sogra falando que o até então, marido, chegou até lá acompanhado de uma mulher grávida.

Depois de descobrir toda a traição, Julia entrou com o pedido de divórcio e celebrou o fim do casamento fazendo um bolo de divórcio. Ela ainda usufrui dos doces que seriam do casamento, mas está tentando cancelar outros contratos, além de tentar vender a festa.