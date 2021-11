Garotinho viraliza ao dedurar o pai sobre idas ao supermercado: 'Ele fala que é meu tio'

As definições de 'cagueta' foram atualizadas com sucesso! Um vídeo mostrando um garotinho dedurando o pai para a mãe sobre suas idas ao supermercado vem viralizando nas redes sociais nos últimos dias. "...Eu não sei porque ele fala que ele é meu tio, mas ele é meu pai. Porque ele fala assim pras meninas?", pergunta o menino rindo e com uma cara cínica. A mãe, então, indaga o marido. "Por que você fala isso pras meninas?". O pai, surpreso com a fala do garoto, responde constrangido: "Eu não, isso daí é coisa dele", confira:

O registro fez sucesso entre os internautas, que logo zoaram a reação do pai. "O desespero do pai", disse um. "Alguém sabe dizer se esse papai ainda tá vivo depois q o filho o entregou?”, perguntou outro. "Mamãe não quer mais deixar o papai ir para o supermercado", disse uma terceira.

Mas também teve quem tenha se identificado com a história. "Meu pai fazia o mesmo e no final eu ganhava uma Tortuguita para ficar de bico calado!", confessou uma seguidora. "O Zé Felipe quando era criança entregando o Leonardo para a mãe kkkkkk", declarou outra, fazendo referência a família do cantor sertanejo Leonardo.

