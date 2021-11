Astro de Guardiões da Galáxias objetifica esposa e menospreza filho em postagem no instagram

Pegou muito mal a declaração que o ator Chris Pratt fez nesta quinta-feira (3) para a esposa nas redes sociais. Tentando fazer uma declaração de amor cômica à esposa Katherine Schwarzenegger, filha de Arnold Schwarzenegger, o astro da Marvel objetificou a mulher e ainda foi acusado de desmerecer o filho do primeiro casamento.

Em texto publicado no Instagram, o astro fez elogios à esposa e ainda deu a entender que pouco ajuda nas tarefas de casa: "Ela me deu uma vida incrível, uma filha linda e saudável, ela mastiga tão alto que às vezes eu coloco meus fones de ouvido para abafar, mas isso é amor! Ela me ajuda com tudo. Em troca, periodicamente, abro um pote de picles. Essa é a troca (...)"

Além disso, o ator de 42 anos ainda comparou a esposa a um card de beisebol - o cúmulo da objetificação. "Meu maior tesouro ao lado do meu card do Ken Griffey Jr. [astro do beisebol] (...) É o aniversário dela em 6 semanas. Então, se eu não conseguir nada para ela, eu vou dizer a ela para olhar para este post. Te amo, querida", completou. Confira a postagem: