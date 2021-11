Mulher descobre traição ao ver sinal de nascença do marido na filha da melhor amiga

Uma mulher identificada como Hailey Mae relatou no TikTok como descobriu a traição do ex-marido com a melhor amiga ao segurar a filha dela nos braços pela primeira vez. Ela viralizou relatando que acompanhou a gestação de perto sem saber que o bebê era fruto de uma “pulada de cerca”. As informações são do jornal Metrópoles.

Hailey é mãe de quatro filhos e contou seu caso em uma série de vídeos. Ela relatou que, quando foi trocar a fralda da criança, três dias após o nascimento, percebeu que o bebê tinha o mesmo sinal que também havia sido herdado do pai no próprio filho. “Infelizmente, três dias depois, vi a marca de nascença hereditária, com a qual estou muito familiarizada porque meu filho mais velho a tem, é um pedaço extra de cartilagem que cresce fora do pescoço, então ele se parece com um pequeno bebê Frankenstein”, detalhou

“Naquele momento, eu percebi que o bebê era do meu marido”, contou. Quando a amiga identificou a marca de nascença, a mãe do bebê viu seu “segredo” descoberto.

Hailey afirmou que precisou sair do quarto para lidar com o choque da traição. Quando voltou, ouviu a confissão. No entanto, o agora ex-marido demorou sete meses para admitir que era o pai da filha da melhor amiga dela.

“Isso é uma história de redenção, perdão e como superei coisas difíceis em minha vida e me tornei a pessoa que sou hoje. Não tem ódio no meu coração. No final do dia, perdoar é algo que faço por mim e para ninguém mais. Se você continua vivendo essa dor, ela envenena apenas você e ninguém mais”, declarou.

Divorciada do marido e mesmo sabendo que o bebê era fruto da traição, a mulher decidiu receber a melhor amiga em casa para auxiliá-la nos cuidados com o bebê recém-nascido.