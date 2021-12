Mulher faz 'festa do divórcio' e queima vestido de casamento

Para comemorar o fim do casamento, a inglesa Abby Thompson fez uma festa e destruiu o vestido que usou na cerimônia de casamento. Thompson reuniu amigos e familiares, e por fim jogou tinta e queimou a peça. As informações são do portal Metrópoles.

O pedido de divórcio foi feito em dezembro do ano passado, mas somente em setembro deste ano teve a confirmação da separação. Abby estava casada há sete anos e tem um filho com o ex-companheiro.

A jovem, de 26 anos, afirma que o vestido era azarado e ela não gostaria de passar a má sorte para outra mulher. “Foi ideia minha, o vestido trazia muitas lembranças ruins. Senti que era a última parte que nos conectava e eu só queria isso fora da minha vida. Eu estava com raiva e magoada, precisava colocar isso para fora de uma maneira segura, então pensei: ‘Que maneira melhor do que destruindo o vestido?'”, disse, segundo informações do jornal Mirror.

A festa aconteceu em outubro deste ano. “Eu queimei para que não houvesse mais nada, nenhum vestido na lata de lixo ou algo assim. Ele sumiu completamente da terra e tudo o que estava preso a ele foi embora. Essa parte da minha vida acabou e eu tenho toda uma vida nova para experimentar e explorar”, afirmou.