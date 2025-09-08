Pai recebe foto da filha na infância minutos antes do casamento dela e emociona web

Um vídeo emocionante que circula pelas mídias sociais mostra o momento em que o pai de uma noiva recebe em suas mãos um porta-retrato com uma foto deles dois na infância. Na filmagem, é possível perceber a emoção nos olhos do pai, que está de costas para a filha Fernanda Nascimento e que, logo depois, recebe a fotografia e se vira totalmente para mostrar a ela o objeto que está em suas mãos.

Para Pedro Júnior, o pai da noiva, essa homenagem vai ser lembrada para sempre e ele também aproveitou o momento para agradecer à equipe que organizou a cerimônia. “Realmente foi muito emocionante. Parabéns equipe! Muito obrigado por conduzir com maestria o cerimonial do casamento de minha filha. Choro até hoje relembrando este momento”, escreveu Pedro nos comentários da publicação. Veja:

No reels que circula pela Internet, alguns internautas comentaram sobre a surpresa que fizeram ao pai e à filha no dia do casamento de Fernanda. “Eu chorando aqui na minha casa, com um pai e uma noiva que nunca vi na vida”, disse uma pessoa. “Quem é pai sabe o que ele está sentindo. Aquele misto de felicidade de ver a princesa seguir seu caminho, com a tristeza de saber que agora ela vai ter outro melhor amigo e que soltou a sua mão para segurar a dele”, destacou um homem.

Além dos elogios ao momento muito bem conduzido, algumas pessoas também comentaram sobre a beleza e a importância de se ter um pai presente. “A sensação boa que deve ser ter um pai presente e atencioso não tá escrito!”, revelou um internauta. “Entregando a parte mais importante da vida dele pra outro alguém cuidar com tanto amor e carinho quanto ele cuidou. Uma dádiva da vida é ter um pai presente e carinhoso!”, escreveu outra seguidora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)